Lezersbrieven | Zuinigheid bouwt nu huizen als kastelen | Extra kerncentrales zijn dolksteek in de rug

Zuinigheid bouwt nu huizen als kastelen

De ingrijpende bezuinigingen in 12 jaar van de kabinetten Rutte zijn nu bij het aantreden van Rutte IV de aanzet voor een rijkelijk rondstrooien met miljarden. Veel van onze voorzieningen werden wegbezuinigd. Op alle fronten zijn we flink uitgekleed en zijn velen tot aan de rand van armoede gebracht. Door die zuinigheid kan Rutte IV nu, ook dankzij het goedkope geld gouden bergen beloven. Maar hoelang? De Covid-pandemie en alles wat daar nog achteraan komt, de zorgsector, het onderwijs, het steeds meer failliet gaan van de middelgrote ondernemers en het wegkwijnen van verenigingen in de cultuursector. Ze worden straks zichtbaar in de nu nog ‘schijnbaar’ florerende economie. Het nieuwe kabinet moet nog waarmaken wat ze in haar regeerakkoord belooft en niet uit te laten komen op het ‘bouwen van luchtkastelen’.

Rens Kuijten, Nuenen

PvdA en GL idealen gerealiseerd

Het kabinet Rutte IV is bijna een feit. Onder aanvoering van Sigrid Kaag (D66) is het afschaffen van het leenstelsel en bijna gratis kinderopvang binnen gehaald. Ook het rekeningrijden is bereikt. Mark Rutte en Kaag hielden elkaar in de tang. Men kon niet zonder elkaar, anders was het komende kabinet ondenkbaar. Daarom heeft D66 tactvol haar poot stijf kunnen houden en de genoemde speerpunten in het regeerakkoord gekregen. Dus de Partij van de Arbeid en GroenLinks idealen zijn via een omweg alsnog gerealiseerd?

Erik Wils, Valkenswaard

Insteek kabinet om verkeerde reden

In het nieuwe regeerakkoord hebben maatregelen voor het “klimaat” een belangrijke plaats gekregen, met miljarden als inzet (ED 16/12). Belangrijk voor veel burgers zijn acties voor alternatieve verwarming van hun huizen. Niet met aardgas, maar écht duurzaam. Dat is zinvol, maar het kabinet gebruikt met ‘voor-het-klimaat’ de verkeerde reden. Ik begrijp wel waarom: ze meten zich graag de rol van wereldredders aan. Dat is te mooi voorgesteld, omdat de totale invloed van Nederland op het wereldklimaat nog geen 0,3% is! Maar de inzet voor alternatieve verwarming is, om een andere reden, wél zinvol. Heel veel landen stappen juist over naar aardgas en verlaten bruinkool, olie etc. als energiebronnen. Dat zal voor ons de aardgasprijs opdrijven, ook omdat ‘Groningen’ stopt. Het is dus voor Nederlandse huishoudens van belang om aardgas te verlaten en over te gaan naar alternatieve, écht duurzame verwarming met warmtenet, duurzaam gas of warmtepomp. In de eerste plaats voor de portemonnee.

Frits van Dijk, Cranendonck

Extra kerncentrales zijn dolksteek in de rug

Rutte IV kiest toch voor twee extra kerncentrales. Dat is een dolksteek in de rug van de generaties na ons. 1, 2, 3, 10 generaties na ons zitten straks opgescheept met ons radioactieve afval. De bouwtijd kost al gauw 10 jaar, nog afgezien van alle bezwaarprocedures. Kernenergie is CO2 vrij? Bij het delven en gebruiksklaar maken van uranium komt heel wat CO2 vrij en heel veel sterk vervuild water. De vervuiling van de afgelopen 50 jaar hebben wij zelf veroorzaakt, maar hoe zouden wij het vinden als we nu opgescheept zaten met levensgevaarlijk afval uit de Middeleeuwen? Die zekerheid geven we met het gebruik van kernenergie wel aan de generaties die na ons leven. Een verantwoorde oplossing voor het afval? Daar wordt al ruim 40 jaar naar gezocht.

Dirk van Tellingen, Geldrop

In Waalre niet per kilo, maar per kliko

Bij de afvalinzameling in Waalre gaan inwoners betalen per keer dat ze de grijze bak met restafval buiten zetten en niet per kilo restafval (ED 15-12). De frequentie van het ophalen van restafval gaat omhoog van 1 naar 2 keer per maand, waardoor inwoners de kliko pas buiten hoeven te zetten als deze vol is. Ook is besloten aanvullende service aan te bieden voor o.a. grof vuil. Een huishouden dat goed afval scheidt, hoeft bij het nieuwe inzamelsysteem niet duurder uit te zijn dan nu het geval is. Goede voorlichting over welke ´afval alias herbruikbare grondstof´ in welke afvalstroom thuis hoort, is cruciaal. Het doel is om maximaal 30 kg restafval per inwoner te bereiken. Dit is een eerste stap in die richting.

Nan Zevenhek, Waalre

Reparatieakkoord wentelt af op toekomstige generatie

Geen volwaardig regeerakkoord, maar bijna een jaar na de verkiezingen een reparatieakkoord. Een fonds hier, een pot daar, de miljarden vliegen je om de oren. De soberheid van de afgelopen jaren wordt door het nieuwe Kabinet overboord gegooid en zij laat de overheidsuitgaven op de lange termijn met ruim13 miljard euro oplopen. Wordt er een spaarpot aangesproken, neen, die is er niet, dus wordt het lenen op de kapitaalmarkt, met als gevolg dat de begrotingstekorten en de staatsschuld de komende jaren op zullen lopen. Vooruit schuiven en afwentelen op de toekomstige generatie, dat is wat er nu gebeurt, immers het geleende geld dient ooit te worden terugbetaald.

Wat een draai in het beleid, wellicht noodzakelijk, maar op zijn minst zeer opmerkelijk, als we de vergelijking trekken met de pensioendiscussie. In deze discussie houdt het Kabinet al jaren vast aan haar opvatting dat indexering van pensioenen ten koste zou gaan van toekomstige generaties. De geloofwaardigheid daarvan wordt door velen in twijfel getrokken, niet in de laatste plaats omdat de pensioenfondsen over enorme eigen vermogens beschikken.

En daarbij zijn en worden er nog steeds grote vraagtekens gezet bij de rekenregels die worden gebruikt bij het het berekenen van de pensioenverplichtingen van de fondsen in de toekomst. Hoe zo consistentie in het beleid, het meten met twee maten vormt nog steeds de norm en zal het toch al tot een bedenkelijk niveau gedaalde vertouwen in de politiek geen goed doen.

Leo Wijnen, Geldrop