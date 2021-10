Lezersbrieven | Zwakste plek PSV op de bank (Schmidt) | Combineer torens District E met waardevolle natuur

LEZERSBRIEVENLezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 28 oktober in de krant verschenen.

Naar onszelf kijken bij verbetering jeugdzorg

In meerdere opinieartikelen is er aandacht voor het uithuisplaatsen van kinderen (ED 23+26-10). De cijfers over aantallen staan bol van aannames en suggestieve veronderstellingen. Terwijl het toch heel eenvoudig is om de juiste cijfers te ‘googelen’, of op te vragen bij het Nederlands Jeugdinstituut. Dat neemt niet weg dat uithuisplaatsingen en onder toezichtstellingen en vooral de positie van niet alleen ouders maar juist ook kinderen en jongeren schreeuwen om verbetering in samenwerking en afstemming tussen alle betrokken instanties. Als samenleving kunnen we die noodzaak tot veranderen en verbeteren niet alleen bij het Rijk (complexe wetgeving!), gemeenten, instanties, kinderrechters, voogden en hulpverleners neerleggen. We zullen vooral ook naar onszelf moeten kijken. Naar onszelf persoonlijk, naar onszelf als gezin, familie en persoonlijk netwerk en naar onszelf als samenleving.

Theo Maas, wethouder Someren

Zwakste plek PSV op de bank (Schmidt)

PSV heeft in alle linies zwakke plekken. Speciaal in de verdediging en op doel. Het elftal van trainer Schmidt incasseert veel te veel tegendoelpunten. In de zomer werd de nieuwe keeper Joel Drommel de hemel ingeschreven. Ik kreeg de indruk dat hij notabene mijn held Jan van Beveren uit de statistieken zou zweefduiken. Niets blijkt minder waar. Zelfs de oude keeper Remko Pasveer van Ajax, in wie velen weinig vertrouwen hadden, doet het extreem veel beter. Volgens mij zitten de allerzwakste plekken van PSV op de bank (trainer Schmidt) en de eretribune (technisch manager John de Jong).

Jaap Hendriks, Eindhoven

Plaatjes Vonk laten vooral heel veel weg

De propagandamachine van Museum Vonk draait op volle toeren (ED 22-10) en schotelt ons allerlei geoptimaliseerde plaatjes voor. Het 10 meter hoge museumgebouw zal geen architectuurprijs in de wacht slepen. Het sluit qua stijl totaal niet aan bij het huidige Prehistorisch Dorp en heeft ook geen link met de industriële ontwikkeling van Eindhoven. Het museumgebouw dient tevens als uitkijkpunt, maar daardoor is het gebouw zelf ook nadrukkelijk zichtbaar vanuit de omgeving. Dat beeld is op z’n minst onwenselijk vanuit het omringende cultuurlandschap. Maar de gelikte plaatjes zijn vooral van belang voor wat er gemakshalve is weggelaten. De 114 auto’s op de parkeerplaats in het groen en de touringcars aan de Boutenslaan. De vlaggenmasten, de bewegwijzering, het straatmeubilair, de omheiningen, de detonerende museale installaties. Het betekent een verdere verrommeling van Genneper Parken. Maar wat vooral ontbreekt op de plaatjes zijn de horde bezoekers, naar verwachting meer dan 100 duizend per jaar. Ik vraag me werkelijk af of de kwetsbare natuur in het gebied zich daar wel prettig bij voelt.

Wiel Vercoulen, Eindhoven

Handhaaf naam als eerbetoon aan zusters

Ik ben onthutst over zo weinig empathie met het verleden van het S. Anna Ziekenhuis. Moderniseren is prima, maar dat geldt niet voor alles. Er is al zoveel afgebroken en verwijderd over en van het verleden, hebben we daar nog niets van geleerd? Als geboren en getogen Geldropse heb ik kunnen zien hoe de zusters zich hebben ingezet om dit ziekenhuis op de kaart te zetten. Zij hebben het deze naam gegeven, begrijpelijk in het katholieke zuiden. Alleen als eerbetoon aan de zusters die dit ziekenhuis hebben opgericht mag de naam niet veranderen.

Jo Vos, Geldrop

Van gas af gaat tegen EU standpunt in

Niet lang geleden stond er in het ED een artikel over proefwijken die van het gas af gaan of zijn gegaan. De Eindhovense GL-wethouder Rick Thijs, die zoveel mogelijk wijken van het gas af wil halen, krijgt nu het deksel op de neus. Temeer omdat onlangs de voorzitter van de Europese Commissie, Von der Leyen, tijdens de top van regeringsleiders in Brussel verklaarde dat om aan de groene transitie te kunnen voldoen aardgas en kernenergie de enige oplossingen zijn! Dan heeft het ook voor een gemeente als Eindhoven geen nut meer om van het gas af te gaan nu de EU gas als groene energie ziet. Stop met het gasvrij maken van wijken in Eindhoven, sluit de biomassacentrales en zet vol in op kernenergie.

Nol Peels, Eindhoven

Vier stations zijn er blijkbaar om Helmond snel te kunnen verlaten

Helmond wil het centrum autoluwe maken. Daar is niets mis mee. Mensen moeten echter wel in het centrum kunnen komen, anders werkt dit hele plan niet. Helmond heeft 100.000 inwoners en is de enige stad in Nederland die geen openbaar vervoer heeft! Even afgezien van de 4 treinstations die kennelijk bedoeld zijn om zo snel mogelijk Helmond te kunnen verlaten. Helmond heeft zich destijds laten piepelen door de provincie en is klakkeloos akkoord gegaan met het voorstel van de provincie om buslijnen bijna in het geheel te schrappen. Dan ben je geen stad meer, maar hooguit een veredeld dorp. Maar niet getreurd er komen alternatieven zoals deel-auto’s, - scooters, -fietsen. Een onzinnig plan dat kan ik zonder onderzoek wel zeggen. De deel-auto is best bruikbaar als aanvulling op het openbaar vervoernet. Niet als enig alternatief, omdat je hem elke dag nodig hebt als je in Helmond-Noord woont en nergens anders op kan terugvallen. Volgens de provincie is dat best loopbaar. Te lachwekkend om daar op in te gaan. Bij het ontstaan van Bravo werd destijds ingezet op verduurzaming middels elektrische bussen. Dus niet voor Helmond. U gaat maar lopen of fietsen door regen, sneeuw en wind. Kortom er is maar 1 oplossing voor dit probleem: koop een auto, dan kun je overal naartoe in en buiten Helmond.

Rolf Kuijpers, Helmond

Combineer de drie torens van District E met waardevolle natuur

De noodzaak tot natuurbehoud is ook in Eindhoven groot en een bestaande groenstrook in het centrum en de platanen tegenover De Effenaar moeten onderdeel van nieuwbouwplannen zijn.

In 2007 was het de toenmalig wethouder Mary Fiers (PvdA) die met geheven glas de deal vierde die de stad met een aantal projectontwikkelaars had gesloten. Eensgezind hadden lokale overheid en commerciële partijen geijverd voor het volbouwen van het stukje Eindhoven tussen Bijenkorf en Dommel. Het John Cleese-tunneltje moest het toen nog doen zonder silly walks. En zonder toekijkende beverfamilie die we destijds alleen in de Biesbosch zagen.

In 2008 kwam de klad in de economie en vastgoedontwikkeling kwam vrijwel tot stilstand. De gemeente kocht het oude postkantoor aan en hield de grond vast tot betere tijden. De procedures werden bevroren en de tijd deed haar werk. In het jaar dat corona uitbrak werd duidelijk hoe goed de plannen van 2007 de economische pandemie van de bankencrisis hadden doorstaan. Zowat zonder concessies werden de oude plannen geprojecteerd in de huidige tijd. De behoefte aan kantoren en hotels bleek onveranderd. Urgenda, klimaat en hittestress: het bleek in dit stukje Eindhoven, zelfs voor GroenLinks, geen thema. De onveranderlijkheid bleek ook uit de drie torens die tezamen District E moeten gaan vormen. Ze stonden veertien jaar geleden al opgesteld zoals recent gepresenteerd als ‘winnend ontwerp’.

Het is niet zo dat er in anderhalf decennium niets is veranderd. De wereldbevolking is zich steeds meer bewust geworden van de noodzaak van natuurbehoud en dat zou voor de Eindhovense wereldburger en overheid niet anders moeten zijn. Waarom is het dan teveel gevraagd om een bestaande groenstrook te bekrachtigen of op zijn minst intact te laten? Waarom dienen platanen tegenover De Effenaar per se te verdwijnen omdat de bouwprojecten nu eenmaal niet aangepast kunnen worden aan de huidige afmetingen van het geasfalteerde parkeerterrein tussen Stationsweg en het spoor?

Voorstanders van de oude projectontwikkeling wuiven elk argument weg door te schermen met de woningnood. Maar die woningnood hoeft nog niet te betekenen dat gewortelde natuur opgeofferd dient te worden ten behoeve van beton, glas en hoogwaardiger materialen. Dit Stationsgebied schreeuwt om een betere aanpak die mens en natuur veel meer in balans brengt. Al was het maar om diezelfde mens een betere leefomgeving te bieden. Tijden zijn veranderd, en dat zou ook moeten gelden voor projectontwikkelaars die onze stad mogen helpen groeien.

Bob Leenhouwers uit Eindhoven is vader van drie toekomstig woningzoekenden

Augustinus is net zo waardevol als andere geloofsgemeenschappen

Als vicaris Provinciaal van de Augustijnen mocht ik samen met andere medebroeders voorgaan in de laatste eucharistieviering in de Paterskerk op 28 augustus 2016. In de prediking, inhakend bij de evangelielezing van Marcus over de storm op het meer, heb ik toen gezegd: Marcus vertelt dit verhaal aan zijn eigen geloofsgemeenschap, zeg maar aan zijn eigen parochie met verwijzing naar Jezus van Nazareth, de man die de storm tot bedaren bracht en tegen zijn leerlingen zei: waarom zijn jullie zo bang, ik ben toch bij jullie? Wees niet bang, zeg ik ook vandaag tegen U, trouwe bezoekers van onze kerk. De kerk gaat gesloten worden, maar wees niet bang om nieuwe wegen te gaan en je aan te sluiten bij een nieuwe gemeenschap in de kapel van Glorieux of bij welke andere parochiegemeenschap dan ook.

Met verbazing maar meer nog met irritatie lees ik in de krant (ED 23-10) dat de geloofsgemeenschap Augustinus en ik citeer “Wij zijn geen officieel lid van de rooms-katholieke kerk, maar de bisschop gedoogt ons.” En dan ook nog dat in de kapel van Glorieux vrouwen mogen voorgaan want de gemeenschap wil niemand uitsluiten. In mijn ogen en dat wil ik toch graag zeggen zijn jullie als geloofsgemeenschap even waardevol als welke andere geloofsgemeenschap ook binnen de rooms-katholieke kerk. Laten we in Gods naam geen nieuwe muren optrekken binnen onze ene kerk, maar elkaar waarderen en niet uitsluiten.

Deze week vierden we jullie eerste lustrum in de voormalige Paterskerk. Wees niet bang, zeg ik vandaag opnieuw, wees niet bang om nieuwe wegen te blijven gaan in het geloof en vertrouwen dat Gods Geest nog steeds waait waar hij wil.

Louis Mulder uit Eindhoven is voormalig prior en rector van de Paterskerk