Lezrsbrieven | Geldverslindende ellende na failliet Naked Energy | Koning bekend kleur bij Gouden Koets

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 15 januari in de krant verschenen.

Geldverslindende ellende na failliet Naked Energy

Het artikel over het failliet van Welkom Energie komt me bekend voor (ED 14-1). Zelf was ik klant van Naked Energy. In de krant las ik in december over het faillissement van Naked. Ik hoorde niets, tot ik 4 januari een mailtje kreeg van DGB Energie dat ik per die datum hun klant ben. Geen woord van de curator. Het maandtarief wordt, uitsluitend voor elektra, € 865 i.p.v. € 350. Opzegtermijn 1 maand, ingaande 4 januari 2022. Over mijn betaling eind december aan Naked Energy wordt geen woord gezegd. Mails worden niet beantwoord, de afschrijving heb ik 2x gestorneerd. Het enige teken van leven zijn 2 aanmaningen zonder toelichting voor levering van energie die ik al aan Naked betaald heb. Privatisering was het toverwoord, resultaat: een grote geldverslindende ellende.

Jan van ’t Hof, Helmond

Koning bekend kleur bij Gouden Koets

De Gouden Koets word voorlopig niet meer gebruikt (ED 14-1). Dit vanwege de slavernij discussie. Wel heeft het staatshoofd besloten de beeltenis van het koloniale verleden te restaureren. Een schrale troost is dat hij hiermee wel kleur heeft bekend. Maar enigszins respectloos voor de Amsterdamse bevolking, die het rijtuig aan wijlen Wilhelmina schonk in 1901. Gaat hiermee ons nationaal pronkjuweel verloren of zien we hem alsnog op de komende Prinsjesdag?

Erik Wils, Valkenswaard

Schaamte Heineken om verkeerde reden

Werknemers van bierbrouwer Heineken in Den Bosch staken om meer loon en betere arbeidsvoorwaarden (ED 13-1). Directeur Maarten Koudenburg van Heineken zegt zich kapot te schamen nu hij mogelijk niet kan leveren mocht de horeca morgen weer open gaan. Waar hij zich pas échtvoor zou moeten schamen is dat Charlene de Carvalho-Heineken, groot aandeelhouder en directeur van Heineken Holding, zo’n slordige 14 miljard euro rijk is en haar vermogen in een jaar tijd nog eens met 3,3 miljard euro zag stijgen. Leg dit uit aan je personeel die zich voor iedere cent kapot moet vechten.

Marleen van Hooff, Eindhoven

Goed verslag, slecht getimed advies

Een waarderend verslag van de “bewonderenswaardige prestatie” van Hugo de Jonge (ED 13-1). Van debatexpert David van der Meulen en pitchcoach (whatever that may be) Esmeralda Kleinreesink. Jammer genoeg is dit gepresenteerd als 11 adviezen aan de nieuwe minister Ernst Kuipers. Een man als Kuipers zal zijn presentatie op eigen wijze uitvoeren en het heeft dus weinig zin om vooraf adviezen te geven. Wel kan het zinvol zijn om evenals voor de Jonge ook voor Kuipers achteraf zijn presentatie wel/niet waarderend te bespreken.

Frans Remmen, Eindhoven

In Flight Forum last van kerosinelucht

Short stay wonen in Flight Forum (ED 12-1) is een slecht idee. Ik heb gewerkt in verschillende gebouwen bij de luchthaven. Regelmatig hing hier een verschrikkelijke kerosine stank. Die werd direct door de luchtverversingssystemen naar binnen geblazen. Er waren werknemers die hier heel veel last van hadden met hoofdpijn en misselijkheid als verschijnselen. Nou, ga daar maar lekker wonen. Ik zou het niet doen.

Geert Kappé, Veldhoven

AOW’ers goed voor 37 kamer zetels

In het nieuwe kabinet komen ouderen er zeer bekaaid vanaf (ED 13-1). Het ontbreekt momenteel aan een betrouwbare ouderenpartij die opkomt voor de 3,3 miljoen AOW’ers. Zij zijn samen goed voor 37 kamer zetels. Zo'n partij zou direct de grootste kunnen worden, de premier kunnen leveren en het beleid in grote lijnen mogen uitstippelen. AOW’ers zullen in actie moeten komen, vooral na wat onze bewindspersonen de laatste decennia hebben laten zien.

Mario Verhees, Asten

Naast luchthaven wonen met tegengestelde ervaring

De Eindhovense wethouder List stelt dat permanente bewoning in kantoren op Flight Forum naast de luchthaven niet mogelijk is vanwege geluidsoverlast en veiligheidsregels. GroenLinks raadslid Bart Habraken zegt dat wonen naast de luchthaven, niet onder de aanvliegroute, helemaal niet zo’n gek idee is. Hij was blijkbaar recent op het kantoor van Eindhoven Airport dichtbij de start-/landingsbaan en volgens hem hoor je daar he-le-maal niets van de vliegtuigen.

Mijn conclusie is dat EA isolatie-technisch dan beter voor zichzelf heeft gezorgd dan voor zijn omgeving. Nog los van het feit dat mensen op hun woonlocatie niet altijd binnen maar ook buiten verblijven, wil ik dhr Habraken voor een volledig tegengestelde ervaring van harte uitnodigen bij mij thuis. Ook gelegen náást de luchthaven, zelfs iets verder van de start-/landingsbaan dan het kantoor van EA, en hier kennis te komen nemen van de door ons ervaren overlast ten gevolge van dit vliegveld. En dan kan wethouder List samen met hem opfietsen om ons uit te leggen waarom wij als aanwonenden al levenslang wel die groeiende overlast en onveiligheid moeten ondergaan, op grond waarvan zij permanente bewoning op Flight Forum niet haalbaar acht.

Kees Dankers, Eindhoven