Lichtpuntjes

Column Zware energiejon­gens gaan gewoon door met waar ze al zolang mee bezig zijn

Glasgow is niet meteen de stad waar ik aan denk voor een beter klimaat. De opwarming in de industriestad wordt vooral verzorgd door een bruin goedje van 40 procent, waar Schotland ook zijn naam aan verbonden heeft. Dat doen ze liever aan whiskey dan aan Engeland, want de Schotten hebben al een poos weinig meer te zeggen, zeker in Engeland niet.

2 november