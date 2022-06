Liefde voor een met uitsterven bedreigd hoopje bleekroze blubber

Als zestigdui­zend mensen een toffe avond beleven dankzij livemuziek, dan is het leven zo slecht nog niet

Vrijdag ging ik met twee goede vrienden naar een concert van Red Hot Chili Peppers in Nijmegen. We wisten vooraf: dat wordt hoe dan ook gezellig, of het nou lekker weer is of niet en hoe de band ook speelt.

14 juni