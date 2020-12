Liever dat ze in deze dagen even met de knip knallen dan straks met vuurwerk

Ondanks het vuurwerkverbod wordt er toch nog af en toe flink geknald. Ik vraag me nu al af hoe dat met oud en nieuw gaat, want de burgerlijke gehoorzaamheid en verantwoordelijkheid zakken steeds verder weg, nu we al in een lange periode zitten waar daar juist een beroep op wordt gedaan en het einde nog niet in zicht is.