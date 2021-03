Lijsttrekkers moeten meer inhoudelijk over de brug komen; minder persoonlijke beslommeringen

INGEZONDEN OPINIEEINDHOVEN - Het is weer verkiezingstijd. Verkiezingen in een pandemie zijn net even wat anders dan normaal. We zijn als kiezer meer dan ooit aangewezen op de informatiekanalen en meer dan ooit worden deze benut door de diverse partijen om ons voor te bereiden in het uitbrengen van onze stem.

Dat betekent dus ook dat de journalistiek hierin nog belangrijker is dan anders. Daar ligt nog wel een uitdaging. De journalistiek moet zich niet zo laten verleiden tot het rapporteren over persoonlijke beslommeringen van individuele politici, maar zich vooral echt op de zaak richten.

Leuk dat Rob Jetten niet op Sigrid Kaag stemt (De Telegraaf 28 februari), vervelend dat Farid Azarkan vermoeid was (NOS 25 februari), en jammer dat Mark Rutte nauwelijks nog piano speelt (Tijd voor Max, 1 maart). Natuurlijk levert dit soort berichten kost op die graag gelezen wordt. Maar dergelijke persoonlijke dingen zeggen weinig over wat deze politici voor ons gaan doen.

We stemmen mensen de Tweede Kamer in, honderdvijftig in totaal. Of Mark Rutte nog wel piano speelt is daarbij totaal niet relevant. We stemmen niet op een minister-president of leden van het toekomstige kabinet. Het kan heel goed zijn dat de toekomstige Minister voor Onderwijs iemand is waar we nog nooit van gehoord hebben en niet op een kieslijst heeft gestaan. Deze toekomstige minister is dan iemand die zich vooral aan een regeerakkoord moet houden en dat is dan weer een resultaat van de verschillende partijprogramma’s van de te vormen coalitie.

Laten we het niet over lijsttrekkers hebben, maar over de denkbeelden. Tijdens de debatten, maar ook in verschillende stemwijzers en mediaprogramma’s worden complexe maatschappelijke vraagstukken gereduceerd tot zwart-wit stellingen. Ben je voor of tegen vluchtelingen? Wil je meer of minder Europa? Moeten we wel of niet van het gas af?

Wat zijn dit nu voor stellingen? Je kunt onmogelijk ‘meer’ of ‘minder’ Europa willen. Je kunt hooguit vinden dat de Europese Unie een bepaalde kant op moet gaan, of bepaalde dingen wel of juist niet zou moeten doen. En ‘van het gas af’ is een stelling die afhankelijk is van wat je met de rest van je energietransitie doet. Bovendien hangen vraagstukken zo met elkaar samen dat ze als aparte stellingen weinig hout snijden: zo is er een verband tussen klimaatverandering en vluchtelingenstromen.

Woningnood onvoldoende aangepakt

Gelukkig zijn er ook goede voorbeelden. Zo analyseerde het Financieel Dagblad of de woningbouwambities van veel partijen, 1 miljoen huizen erbij, realistisch zijn (3 maart 2021). Het ED concludeert op basis van een zorgvuldige lezing van de verkiezingsprogramma’s dat de woningnood door geen partij wordt aangepakt (2 maart) en NRC maakte op basis van de berekeningen van het Planbureau voor de leefomgeving een helder overzicht van de uiteenlopende aanpak inzake het behalen van de klimaatdoelen (26 februari).

Deze vormen van journalistiek geven ons goed inzicht in de verschillen tussen programma’s, welke nuances er zijn in oplossingen voor problemen en hoe je dus het beste kunt bepalen welk programma het beste past bij jouw wereldbeeld. Dat is allemaal niet sexy, maar wel hard nodig.

Laten we ons dus wat minder richten op de lijsttrekkers. Die hebben allemaal dezelfde mediatraining gehad en staan op dezelfde wijdbeense manier met handen gevouwen een poging te doen vertrouwen uit te stralen. Maar vertrouwen moet je winnen en daarvoor zijn nu juist die ideeën zo belangrijk. Laten we daarom uitzoeken waar de partijen wijdbeens voor staan.

Danielle Arets is lector journalistiek en Bart Wernaart docent recht en ethiek bij Fontys Hogescholen Eindhoven