Logisch nadenken is moeilijk

Maar het wordt mooi weer, dus we kunnen lekker naar buiten. In de voortuin op mijn bankje de krant lezen 's ochtends en 's middags achter in de zon. Mij hoor je niet klagen. Niet echt. Vorig jaar begon het zo ook. Thuis werken en zo veel mogelijk thuis blijven. Toen dacht ik nog dat het voor een maand of twee, drie was. Maar nu is het al een jaar geleden en beginnen we weer opnieuw. Zo lijkt het tenminste. Het verschil met vorig jaar is dat we gevaccineerd worden. Dat dat niet helemaal soepel verloopt verbaast me niks. De situatie is nieuw voor iedereen en iedereen doet zo goed mogelijk zijn best. Denk ik.