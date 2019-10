Longartsen zijn duidelijk over e-sigaret: niet doen

OpinieJoep Teijink weerspreekt het betoog van e-sigaret-verkoper Marco Sanders . Teijink werkt als vaatchirurg in het Catharinaziekenhuis in Eindhoven.

Die durft, dacht ik na het lezen van het voorstel van Marco Sanders; Leon van den Toorn, longarts en voorzitter van de beroepsvereniging longartsen beschuldigen van moord, titel afnemen en per direct ontslaan.

Sanders roeptoetert de tabaksindustrie na als hij beweert: 'Er is onomstotelijk bewijs dat de e-sigaret 95 procent minder schadelijk is.' Dat is onzin, het getal 95 was het resultaat van een rapport uit 2014 van professor David Nutt die een groep van twaalf personen vroeg een ruwe schatting te geven van het risico. Dit onomstotelijk bewijs is zo dun als een vloeitje. Nutt heeft dit inmiddels erkend, maar het getal is handig opgepikt door de tabaksindustrie.

Sanders goochelt met zinnen: 'In tien jaar onderzoek nul-komma-nul bewijs van schadelijkheid.' Ja hèhè, in tien jaar tijd is nauwelijks goed onderzoek gedaan! Wel is onomstotelijk bewezen dat de verschillende bestanddelen schade geven aan het luchtwegslijmvlies en het afweersysteem. Ook krijgt de damper bestanddelen binnen die kanker kunnen veroorzaken en laat de opwarming van de batterij metaalsporen na in de vloeistof. We weten nog een hoop niet, maar zien de teller van zieken en doden wel oplopen.

Waarschuwingen

De waarschuwingen van de long- en kinderartsen zijn met name gericht op de groeiende populariteit van het product onder jongeren. Bij kinderen van 12-16 jaar is de e-sigaret geen hulpmiddel om van het roken af te komen, maar een nieuw 'hip' product. Welke rook-stopper heeft ooit om pindakaas, pretzel, mandarijn, milkshake of een van de andere 500+ smaakvarianten gevraagd? In Amerika staat de teller op bijna 2000 ziektegevallen en 26 doden, de meesten onder de 35 jaar.

Sanders maakt nieuwsgierig: 'Wij zijn in het bezit van getekende documenten van longartsen/cardiologen met een aanbeveling voor de patiënt om een e-sigaret te gebruiken.' Graag namen met BIG-nummer!

Sanders doktert: 'De longfunctie, zelfs de longinhoud, zou verbeterd zijn na het starten van de e-sigaret.' Het gebruik van sigaretten zorgt voor irreversibele (niet/nooit meer te herstellen) schade in luchtwegen en longen. Verbetering door middel van gebruik van de e-sigaret ligt dus niet in de lijn der verwachting. Sterker nog, de grotere longcapaciteit die Sanders aanhaalt duidt juist op meer schade door toename van emfyseem.

Sanders vergist zich in de menselijke gaatjes: 'De producten zijn goedgekeurd, onder andere door de NVWA.' De producten zijn goedgekeurd voor consumptie, dat wil zeggen via de mond en door de maag, die wel tegen een stootje kan. Dat is heel wat anders dan het als damp inhaleren in de luchtwegen die daar simpelweg niet voor zijn bedoeld.

Sanders: 'We moeten een voorbeeld nemen aan Engeland.' Tijdens het Europese longartsen-congres in Madrid twee weken geleden is nadrukkelijk afstand genomen van de stellingname van Engeland. Het standpunt over het gebruik van e-sigaretten is aangeduid met: 'Don't'. .

Sanders is een kwakzalver: 'Er is geen bewijs dat de e-sigaret een opstapje is naar het roken van sigaretten.' Er is ook geen wetenschappelijk bewijs voor het nut van een parachute. Dat ontslaat ons niet van de plicht om te blijven nadenken bij het op de markt brengen van een verslavend product.

Verslaving

Als op jonge leeftijd een nicotine-verslaving wordt opgebouwd, bestaat wel degelijk het gevaar dat langdurig dagelijks nicotine nodig is om de verslaving te onderhouden. Dat dit uiteindelijk leidt tot het roken van sigaretten is niet moeilijk voor te stellen. Waarom überhaupt een nieuw ('hip') product op de markt brengen met een bewezen sterk verslavend bestanddeel?

Sanders als rookstop-coach? 'Het gebruik van de e-sigaret is de beste manier om te stoppen met roken.' Er zijn een paar studies waarin het percentage rokers dat stopt met de sigaret door gebruik te maken van de e-sigaret significant lijkt. Maar drie recente onderzoeken spreken dat tegen. In een Nieuw-Zeelandse studie stopte slechts 4 procent.

Opvallend is dat de 'stoppers' meestal de e-sigaret blijven roken. Zonder hulp, op eigen wil, is de slagingskans ongeveer 5 procent. Met gedragstherapie ondersteund door medicatie/nicotine-vervangers tot wel 40 procent.