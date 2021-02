Lonneke Slöetjes: groot geworden en kapot gemaakt door haar sport

De beste Nederlandse volleybalster aller tijden. Wat Ron Zwerver was bij de mannen, was de 1.91 meter lange Slöetjes (30) bij de vrouwen. Terecht. Ze heeft in Nederland, Turkije en Italië in clubverband zo’n beetje alles gewonnen wat je maar kunt winnen, tot en met de Champions League aan toe. De diagonaalspeelster van het nationale team bracht het tot de vierde plek op de Spelen in 2016, zilver op het EK in 2017, en ook de vierde plaats op het WK een jaar later.