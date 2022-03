Luchtkwaliteit in Brabant; lucht vaak ook niet schoon door bomen, woestijn en vulkaan

INGEZONDEN OPINIEEINDHOVEN - Luchtkwaliteit in Brabant is een ziekmaker (ED 26-2). Het is een onderwerp waar iedereen met interesse kennis van neemt. Want wie wil er nu ziek worden, niemand toch?

Maar gelukkig er verschijnt licht aan de horizon, meneer Henk Verdijk heeft een mobiel meetstation waarmee hij luchtverontreinigingen gaat meten ergens in de buurt van de A59 -Oost. Dit meetstation is eigenlijk niet meer dan een gesloten aanhangwagen met 2 uitstekende pijpjes. Dat wil natuurlijk niets zeggen over de inhoud van dat meetstation maar waarschijnlijk gaan ze in die wagen fijnstof meten, want daar heeft meneer Verdijk het over. Als dat zo is, dan komen er bij mij toch verschillende vragen boven. Wat is de standaard voor schone lucht in Brabant? Je moet toch ergens je meetwaarden mee kunnen vergelijken?

Enorme hoeveelheden stuifmeel

Stel u doet metingen in het voorjaar en in de zomer. Bekend is dat de bomen die overal rond ons aanwezig zijn enorme hoeveelheden stuifmeel de lucht in sturen. Als je dan artikelen leest van onder meer Fred Tonneijck en John Weger, dan snap ik dat we nu zoveel als mogelijk bomen willen omkappen.

Oké, we gaan nu meten in het najaar. Bomen doen niets meer, blaadjes vallen af, geen fijnstof meer. Maar jawel zandstormen komende uit de Sahara, kilometers hoog van heel ver weg maar het fijn zand komt toch hier. Recentelijk klaagt men in Amerika, waar dat zand ook terecht komt, dat nare ziektes zomaar over komen waaien.

Quote Vele vulkanen stoten per dag een beetje tot heel veel uit waardoor een deel van de standaard meetwaar­den uit vulkaan fijnstof bestaan

Nog een belangrijke punt, we hebben recentelijk gezien hoe een vulkaan bij Tonga op 15 januari 2022 zijn gesteente 30-40 km de lucht in blies. Een deel van dat materiaal is daarna weer terug gevallen uit de atmosfeer maar een ander deel is als fijnstof nog altijd op zoek naar een landingsplaats. Zeker is dat dat ook een keer langs de A59-Oost als vulkaan-fijnstof zal neerdalen. Als u weet hoeveel vulkanen er per dag een beetje tot heel veel uitstoten dan zal zeker een deel van de standaard meetwaarden uit vulkaan fijnstof bestaan. Maar welk deel is dat en welk deel is natuurlijk en welk deel is ongezond en als we het dan toch over fijnstof hebben hoe fijn is fijn? Zijn dat nano of micro meters .

Ach laat ik het dan maar niet meer over andere bronnen van fijnstof hebben. Of over de chemische samenstellingen van de overige materialen die in de lucht voorkomen. Ik blijf toch maar gewoon adem halen .