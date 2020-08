Lustmoordenaars en serieverkrachters zijn zelden helemaal goed bij hun hoofd, dat weet iedereen

Of ik alleen thuis was. Hij sprak traag. Alsof hij niet niet helemaal goed bij zijn hoofd was. Het gaf hem iets aandoenlijks, maar dat leek me niet per se een argument om mijn argwaan dan maar te laten varen; lustmoordenaars en serieverkrachters zijn immers zelden helemaal goed bij hun hoofd, dat weet iedereen die wel eens een thriller van Karen Slaughter heeft gelezen. Dus zelfs als ik alleen thuis was geweest, hoefde hij dat niet weten.