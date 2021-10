‘Luxe wonen van belastinggeld’; huisbezitter vreest plannen Klaas Knot woning te belasten als vermogen

LEZERS REAGERENEINDHOVEN - Klaas Knot van DNB heeft huizenbezitters in de gordijnen gejaagd met plannen die de oververhitting van de huizenmarkt, waardoor jonge huizenkopers zich in megaschulden steken, moeten tegengaan.

Stop de jubelton (belastingvrije schenking van 100.000 euro aan kind dat koopt), laat starters op de huizenmarkt weer overdrachtsbelasting betalen en schaf versneld de hypotheekaftrek af. Deze plannen van De Nederlandsche Bank (DNB) zijn voor veel lezers al vloeken in de kerk. Maar het onderbrengen van woningbezit in box 3, waardoor over de waarde van de woning vermogensbelasting moet worden betaald, is helemaal een doorn in het oog.

Voor Tom Peeters uit Eindhoven bijvoorbeeld, die zichzelf senior kostendeskundige noemt. „Wonen is een eerste levensbehoefte en de belangrijkste na eten en drinken. Hypotheekrenteaftrek is een heet hangijzer geworden en schept in deze oververhitte markt mogelijkheden.” Maar Peeters vindt dat de hypotheekaftrek hooguit mag worden beperkt tot een maximaal bedrag waarvoor je een sociale huurwoning kunt bouwen. „Je zou per direct de hypotheekrenteaftrek vanaf 2,25 ton kunnen laten vervallen. Luxe wonen met belastinggeld is dan passé. Juist starters met kleine salarissen worden jaren gedwongen duurdere woningen te betrekken met opbodprijzen, terwijl zij beter af zouden zijn met een goedkopere ‘sociale woning’ in de huursector die er niet zijn. Het behoud van de hypotheekrenteaftrek voor deze groep zou een enorm verschil kunnen uitmaken voor de starters. Als het gaat om de investeerders worden nauwelijks, geen of te laat fiscale maatregelen genomen. De plannen van Klaas Knot zijn maatregelen achteraf, wanneer de ellende reeds is geschied.”

Volgens Maaike van Wijgerden uit Geldrop zou Knot beter moeten kijken naar het verdienmodel. Wie worden er beter van de huidige huizenmarkt? „Naast makelaars, projectontwikkelaars, onroerend goed- en grondeigenaren, notarissen, hypotheekverstrekkers, verhuurders en ongetwijfeld nog velen meer, verdient vooral de overheid zelf goudgeld aan prijsstijgingen. Er worden jaarlijks miljarden opgehaald aan grondverkoop, een waaier aan belastingen, leges, het verstrekken van vergunningen na het doen van eindeloos durend en kostbaar vooronderzoek, enzovoorts. Knot stelt nu voor om het eigen huis te belasten in box 3, u weet wel, die box waar ook spaargeld vanaf een bepaald bedrag, onevenredig hoog wordt aangeslagen. Hij gaat hier voorbij aan gemeentebelasting op basis van de veronderstelde woningprijs en het aantal beschikbare woningen wordt er niet groter door. Het is zonneklaar dat deze kip met de gouden eieren nog lang niet geslacht gaat worden.”

Waarom vergelijkt DNB vermogen op de bank met overwaarde eigen huis? Volgens T. van der Putten uit Eindhoven wordt de overwaarde pas vermogen bij verkoop van het huis. „Als het vermogen in je huis zit, kun je er echt geen boterham van kopen en zeker geen groot bedrag aan de belasting betalen. Bovendien denkt DNB dat huurders een vermogen op de bank hebben. Ik denk dat er wel enkele zijn, maar niet allemaal. Heel veel huurders zijn namelijk blij dat ze rond kunnen komen.”

Jan Verduijn uit Best heeft er grote bezwaren tegen dat DNB huiseigenaren wil ‘beknotten’, zo schrijft hij. „Het plan is om de overwaarde van het huis te belasten als vermogen. Dit betekent dat eigenaren, die hun hypotheek hebben afgelost, over de waarde van het huis belasting gaan betalen. Dit treft veel ouderen, die dankzij het feit dat zij de hypotheek door jarenlang ‘sparen’ hebben afgelost, nu kunnen blijven wonen terwijl zij van hun pensioen genieten. Het pensioen dat lager is dan het loon tijdens hun werkzame leven. Het vermogen zit in stenen en daar kun je niets mee. Het betekent een extra belasting, die volgens de plannen van DNB gecompenseerd zou moeten worden door een verlaging van de inkomstenbelasting. Maar als je weinig pensioen hebt, valt er ook weinig te compenseren en ben je blij met lage woonlasten. Daarbij dient nog te worden aangetekend dat het pensioen, ook volgens de strenge regels van DNB, al jaren niet is geïndexeerd. Men zou regels moeten stellen om de huren te ‘beknotten’ maar die worden aan de markt overgelaten.”

Volgens Bernard Janssen uit Gemert legt Knot de vinger op de zere plek van de huidige huizengekte (ED 12-10). „Maar Klaas Knot mag wel eens in de spiegel kijken! Hij speelt Sinterklaas als toezichthouder op pensioenfondsen. Naast de riante salarissen daar tolereert Knot de financiële braspartij van 3 miljard aan bonussen op jaarbasis. De huidige energiecrisis blijft ongenoemd. Begrijpelijk, want met een jaarsalaris van ruim 4 ton kan hij z’n thuis probleemloos verwarmen. Een ander verhaal is dat voor de Nederlandse gepensioneerden, die na al het onnodig korten komende winter letterlijk en figuurlijk in de kou komen zitten.”

Mario Verhees uit Asten hoopt dat Den Haag de plannen van Knot niet overneemt. „Gepensioneerden en hardwerkende Nederlanders met een eigen woning met een overwaarde zullen dan meer belasting moeten betalen. Ook op spaargeld is op voorhand een te hoog verwachtingsrendement in rekening gebracht. Zoals gemeenten al op voorhand ook een hogere WOZ-aanslag opleggen, terwijl het de vraag is, of ze dat ver in de toekomst daar ooit voor zullen kunnen verkopen. Er worden vele miljarden binnen geharkt, maar wel gebaseerd op gebakken lucht.”