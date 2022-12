Ma Fladder kun je amper een vlinder noemen, ze kan alleen maar kruipen

Column Veel Brabantser dan ik wordt het niet. Dacht ik

Ans was er zeker van; ik kwam niet uit Brabant want mijn stukjes hebben geen ‘Brabantse gemoedelijkheid’. Ze doelde op een recente column, waarin ik schreef dat het hebberige aspect van Sinterklaas me een beetje tegenstaat en dat we het feest misschien maar moesten inruilen voor iets anders.

10 december