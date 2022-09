Maak de bever ambassadeur van droog Brabant, in plaats van hem te vervolgen!

Het zand zou hier moeten stuiven bij een drooggevallen beek. Dát is de sinistere werkelijkheid van Oost-Brabant anno 2022. Maar niet hier. Als ik verder loop naar de Tongelreep zie ik dat de beek op deze plek bijna overloopt. Voor me zwemt een jonge bever weg die me niet in de gaten heeft. Even later hoor ik ineens een zware klap! Mama bever heeft me gespot en sloeg met haar enorme staart als waarschuwing op het water, en ze duiken allebei onder.