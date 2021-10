Maak einde aan fusie philharmonie zuidnederland en richt nieuw Brabants Orkest op

In 1954, toen ik 12 jaar was, bezocht ik voor het eerst een concert van Het Brabants Orkest (HBO) in het City Theater in Schijndel. De dirigent, Hein Jordans (1914-2003), gaf uitleg over de instrumenten, hoe een symfonie is samengesteld en wat de rol is van een dirigent. Het toen gespeelde hoboconcert van W.A. Mozart ben ik nooit vergeten. Dankzij Hein Jordans is op jonge leeftijd mijn liefde voor klassieke muziek ontstaan.

De jaren daarna bezocht ik concerten in de aula van het toenmalige Damiaancollege te Sint-Oedenrode en in het Casino in Den Bosch. Tijdens mijn studie in Tilburg was ik vaste bezoeker van HBO in de schouwburg. Na mijn afstuderen ging ik werken in Zuid-Limburg en moest ik afscheid nemen van het orkest. In 1999 verhuisde ik van Limburg naar Den Bosch en bezocht daar de zondagmatinee van HBO; wat een prachtig concert, wat een klasse, die kwaliteit had ik meer dan 30 jaar moeten missen. De draad nam ik direct weer op; vaste bezoeker, tot 2013.

Zeer moeilijke onderhandelingen

Na zeer moeilijke onderhandelingen is philharmonie zuidnederland (PZN) in 2013, door het wegvallen van overheidssubsidies, noodgedwongen ontstaan uit een fusie van Het Brabants Orkest en het Limburgs Symfonieorkest, buiten Limburg vaak het Maastrichts Symfonieorkest genoemd (MSO). De doelstelling was te komen tot één groot kwaliteitsorkest, dat tot de top-5 van ons land zou gaan behoren. Daar HBO veel groter was dan MSO, werd Brabant meteen al gedwongen om circa 25 procent van de musici te ontslaan. Bij MSO vielen geen ontslagen.

Voor de aanloopperiode werd overeengekomen dat het orkest zou starten op twee locaties: Eindhoven en Maastricht. Na verloop van tijd zou sprake moeten zijn van één volledig gefuseerd orkest, met als hoofdzetel Eindhoven. Opvallend was dat de intendant/directeur van het orkest bij zijn aanstelling ervoor koos om in Maastricht te gaan wonen. Binnen korte tijd werd echter duidelijk dat, vooral onder druk van Maastricht, definitief de keuze viel voor twee kleinere orkesten, met standplaatsen Maastricht en Eindhoven. De beoogde volledige fusie ging niet door; niet alleen de Maastrichtse intendant was voor twee orkesten, maar zelfs de vaste dirigent, Dmitri Liss, stemde verrassend hiermee in.

Quote Doelstel­ling was te komen tot één groot kwaliteits­or­kest dat tot de top-5 zou gaan behoren Peter van den Oetelaar

Nu, acht jaar na de oprichting, is het niveau van philharmonie zuidnederland matig; het hoge niveau van Het Brabants Orkest destijds is nooit bereikt. Het zijn gewoon twee separate orkesten gebleven met beperkte kwaliteiten. Helaas wederom een voorbeeld van de toepassing van de Maastrichtse tactiek van ‘list en bedrog’; een tactiek die in het verleden herhaaldelijk is gebruikt binnen Limburg. Nu moet ook Brabant eraan geloven; het belang van Brabant, met 2,5 miljoen inwoners, is ondergeschikt aan dat van Limburg met slechts 1,1 miljoen inwoners.

De Maastrichtse tactiek is terug te voeren naar de typische mentaliteit; de Maastrichtenaar is hoogmoedig en kent een arrogante zelfverzekerdheid. Dit egoïsme kent geen grenzen en is gebaseerd op een kille onverschilligheid voor het lot van anderen, want Maastricht is het meest hoogstaande en beste van de wereld; ‘Wij zijn slim en zij zijn dom’. Dit soort mentaliteit kent een Brabander niet.

Korten op subsidiedeel

Het is begrijpelijk dat het provinciebestuur van Brabant enkele jaren geleden besloot te korten op haar subsidiedeel, immers de afspraken werden niet nagekomen. Essentieel is nog steeds dat ongeveer 70 procent van de particuliere vrienden-bijdragen aan het orkest, zoals ‘Stichters’ en ‘Beschermers’, afkomstig zijn uit Brabant; Limburg kent maar weinig orkest- vrienden. Met andere woorden: Brabantse particulieren dragen onevenredig veel bij aan de uitgaven van bijzondere projecten van PZN.

Afgelopen juli liet het bestuur van philharmonie zuidnederland onverwacht weten dat in het komende seizoen 2021/22 géén concerten in Den Bosch zullen worden gegeven, vanwege de nieuwbouw van het Theater a/d Parade en er geen vervangende ruimte voorhanden zou zijn. Zeer opvallend, want de geplande afbraak en nieuwbouw was al begin 2020 bekend en in de Brabanthallen waren geschikte concertzalen beschikbaar. Die bleken volgeboekt omdat het bestuur veel te laat is gaan zoeken naar tijdelijke accommodatie.

Te vrezen valt dat in seizoen 22/23 ook geen concerten in de hoofdstad van Brabant worden gegeven. Den Bosch, de bakermat van HBO, in 1949 opgericht onder de bezielende leiding van Hein Jordans, met relatief de meeste ‘Stichters en Beschermers’ in de stad en aangrenzende gemeenten. Ongehoord!

Maar wat nog meer opvalt: in het seizoen 21/22 is alleen in Eindhoven (236.000 inwoners) een volledige agenda met 20 concerten gepland. In Tilburg (200.000 inwoners) en Breda (181.000 inwoners) worden maar 6 concerten gegeven; in Maastricht (met slechts 119.000 inwoners) daarentegen zijn 32 concerten gepland!

Kortom, Brabant komt er wel zeer bekaaid vanaf. De indringende vraag borrelt op: hoe lang gaan de Brabantse Vrienden van PZN nog bijdragen aan een orkest van beperkte kwaliteit met zeer weinig concerten in Brabant? Ik vrees het ergste. De liefde voor klassieke muziek in onze provincie kalft op deze wijze vanzelf af. Brabant: sta op en laat je niet langer kleineren door Maastricht!

Richt een nieuw Brabants Orkest op

Eén conclusie is daarom maar mogelijk; Gedeputeerde Staten van Brabant: beëindig de fusie van Het Brabants Orkest met het Maastrichts Symfonieorkest op zo kort mogelijke termijn en richt een nieuw Brabants Orkest op. Een nieuwe ‘Hein Jordans’ moet toch te vinden zijn. Nu is het nog niet te laat om rigoureus in te grijpen. Langer wachten maken een herstart van Het Nieuwe Brabants Orkest onmogelijk. Het vertrouwen in een eigen klassiek orkest in Brabant zal, met het voortduren van het huidige philharmonie zuidnederland, volledig verdwijnen.

Peter van den Oetelaar uit Den Bosch, nu gepensioneerd, was economisch/financieel manager bij DSM en later zelfstandig adviseur bij diverse Nederlandse Energiebedrijven.