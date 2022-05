Maak onze huiszwaluwen niet dakloos!

Column Esmeralda was zo onweer­staan­baar mooi en mysterieus

Door alle alcohol die in je leven door het hoofd gespoeld is, vraag je je soms af wat er klopt van herinneringen die veertig jaar of langer terug gaan, zo lang geleden dat je je ook afvraagt of je dezelfde bent van toen, of dat het niet een ander was.

28 april