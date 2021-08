Maatschappij van Welstand; protestantse boeren werden door niemand onderdrukt

INGEZONDEN OPINIENUENEN - De Maatschappij van Welstand werd in 1822 opgericht om de protestantse gemeenschappen en de positie van de dominees in het katholieke Brabant te ondersteunen.

In uw artikel van zaterdag 24 juli Van wie is eigenlijk het Brabants buitengebied (ED 24-7) wordt beweerd dat de Maatschappij van Welstand in Brabant grond kocht om die te verpachten aan ‘protestantse boeren, die in het zuiden sterk onderdrukt werden’. Maar mijn vraag is: Door wie werden die boeren onderdrukt? Door het gemeentebestuur? Door de landelijke overheid? Integendeel: door de Fransen was juist een einde gekomen aan een 150-jarige onderdrukking dóór de protestanten.

Families van dominee en burgemeester

En de tweede vraag: Welke protestantse boeren dan wel? Protestantse boeren waren er niet in het zuiden, tenminste niet in Oost-Brabant. Nuenen bijvoorbeeld telde bij de Volkstelling van 1810 1775 inwoners. Daaronder waren dertig protestanten. Dat waren de families van de dominee en van de burgemeester en nog enkele ander personen en daar hoorden welgeteld nul boeren bij. Dat was in Nuenen zo en dat was in de andere gemeenten in Oost-Brabant niet anders.

Quote Als een dominee vond dat hij te weinig kreeg, stuurde hij een klacht naar Den Haag en per omgaande ging er een opdracht naar het gemeentebe­stuur om zijn inkomsten te verhogen

Waarom werd de Maatschappij tot bevordering van Welstand voornamelijk onder landlieden dan wel opgericht? Dat had alles te maken met de positie van de dominees. Vóór 1800, in de tijd van de Generaliteit hadden de protestanten volgens de wetten van de Staten Generaal het voor het zeggen. Dat hield o.a. in dat betaalde overheidsbanen alleen bekleed mochten worden door aanhangers van ‘de ware religie’, protestanten dus. En dat die betalingen volledig ten laste kwamen van het burgerlijk gemeentebestuur. Dus ook de dominees werden betaald door de gemeente. Als een dominee vond dat hij te weinig kreeg, stuurde hij een klacht naar Den Haag en per omgaande ging er een opdracht naar het gemeentebestuur om zijn inkomsten te verhogen.

Dominees zonder inkomsten

De Fransen maakten hier een eind aan en plotseling zaten de dominees zonder inkomsten. En omdat de overheidsfuncties niet langer alleen voorbehouden waren aan protestanten, waren veel van hen teruggekeerd naar het noorden en werden de protestantse gemeenschappen nog kleiner. Deze moesten dus vergroot worden. En daarom richtte in 1822 dominee Van Heusden uit Hilvarenbeek de Maatschappij van Welstand op. (Misschien is hij op het idee gebracht door de Maatschappij van Welvarendheid, die in dezelfde tijd opgericht is en die zich inspande om de allerarmsten te ondersteunen door ze onderdak en werk aan te bieden.)

Met geld van rijke protestanten uit het noorden kocht Van Heusdens Maatschappij landbouwgrond in het zuiden en bouwde daar boerderijen op. Deze werden verpacht aan protestanten die vooral uit West-Brabant en de noordelijke provincies kwamen. En zo kwamen de eerste protestantse boeren in Oost-Brabant en die werden door niemand onderdrukt.

Louis Bressers uit Nuenen is historicus