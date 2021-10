Mag je eigenlijk zwemmen in het kanaal?

Dat geloof ik meteen, want als je officieel iets vraagt dan mag het niet. Want misschien wel gevaarlijk. En als je toestemming ergens voor verleent, dan ben je misschien ook wel verantwoordelijk als er iets gebeurt.

Ik was dan ook niet tevreden met het antwoord dat ik van de gemeente kreeg op mijn vraag of je mag zwemmen in vijvers in parken of bos, kanalen, riviertjes en wat voor water dan ook. Natuurlijk wordt er dan meteen verwezen naar zwemwater.nl en naar rijkswaterstaat. Tja, dat weet ik ook wel.