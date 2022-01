Majesteit, wat u vandaag ook doet, grijp níet zelf naar de tondeuse!

Column Zélfs in Duizel bestaat op zolders en aan keukenta­fels een parallelle werkelijk­heid

Waar zou hij boos over geweest zijn, de man uit Duizel die dinsdag werd opgepakt omdat hij Mark Rutte op sociale media meermaals met de dood had bedreigd? Gezien het huidige tijdsgewricht gok ik iets in de coronasfeer.

