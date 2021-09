Manifest van burgemeesters: Breek de gouden roltrap voor drugscriminelen af

Het veelkoppige monster dat ‘ondermijnende criminaliteit’ heet, stak de afgelopen maanden de kop weer op. Door het hele land worden hennepkwekerijen en synthetische drugslabs ontmanteld. Drieduizend kilo cocaïne met een straatwaarde van 195 miljoen euro wordt aangetroffen in De Kwakel, een drugslab midden in het centrum van Veghel, een crystal meth-lab in Arnhem, miljoenen aan coke in uitgeholde boomstammen in de haven van Rotterdam, een ondergrondse drugsput op de Brabantse Wal, harddrugs en wapens in een loods in Enschede, de overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord die eindigde in een klopjacht in Broek in Waterland. De lijst is eindeloos.