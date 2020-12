Mark Rutte aan de telefoon

ColumnPremier Rutte was vorige week maandag amper klaar met zijn nu al historische speech, waarin hij vertelde dat we vijf weken op slot gaan, of ik werd gebeld. Het was een onbekend nummer, ik nam op maar kon de beller door gefluit op de achtergrond eerst maar amper verstaan. Ik was verrast!

‘Mark Rutte hier. Zeg Mari, wil jij in jouw column aandacht besteden aan de vijf strenge regels die vanaf nu tot 19 januari gaan gelden voor de mensen die de natuur in gaan. Ik had in mijn lockdown-speech niet genoeg tijd om er zelf nog over uit te wijden’.

Ik begrijp Mark natuurlijk wel, want nu bijna alles is gesloten gaat het nog drukker worden in onze natuurgebieden. Te druk, wellicht. De volgende regels, aldus Mark, gaan met onmiddellijke ingang in:

Punt 1: Iedereen die de natuur in gaat wordt verplicht lid van een natuurorganisatie.

Punt 2: Corona-zakdoekjes en ander vuil worden gewoon weer mee naar huis genomen en niet in de natuur achtergelaten voor de boswachters. Als iemand wordt betrapt wordt hij verplicht een week lang zakdoekjes te plukken uit braam en andere struiken. Met blote handen.

Punt 3: Sporten binnen is verboden, buiten mag het wel. Mountainbikers blijven weg van kleine paadjes, ze zijn met onmiddellijke ingang verboden voor deze groeiende groep.

Quote Goedemor­gen beste wandelaar, mogen we even passeren als het u schikt

Bovendien zijn mountainbikers vanaf nu verplicht elke wandelaar vriendelijk te groeten in plaats van ze van de paden af te schreeuwen. Als voorbeeldzin geeft Mark: ‘Goedemorgen beste wandelaar, mogen we even passeren als het u schikt’.

Punt 4: Het is vanaf nu verboden met de auto naar het bos te gaan. Tegen misbruikers zal hard worden opgetreden. Bijna iedereen heeft wel een stukje bos op loop- of fietsafstand.

Punt 5: Tussen zonsondergang en zonsopgang blijven de bossen verboden voor iedereen. Door alle drukte doen de dieren toch al een stapje terug. De natuur in met lampjes op het hoofd is absoluut verboden, er wordt streng gehandhaafd.

‘En Mari’, eindigde Rutte, ‘Ga eens een keertje naar de kapper man, je ziet er niet uit’.