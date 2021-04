Mark Rutte moet in Tweede Kamer en tegenover het volk nog veel doen om vertrouwen te herstellen

Vervolgens zei onze premier: ‘Ik heb niet gelogen over Omtzigt maar ik heb het me verkeerd herinnerd’. ‘Moeten werken aan vertrouwen’ of ‘bouwen aan vertrouwen’ impliceert dat de vertrouwensrelatie is verstoord. Maar valt geschonden vertrouwen wel te herstellen?

Wat vertrouwen precies is

Opvallend is dat we het woord vertrouwen vaak gebruiken, toch is het lastig aan te geven wat vertrouwen precies is. Zo spreken we over vertrouwen in de politiek, vertrouwen in de economie en over zelfvertrouwen. Bij een hypothecaire geldlening vertrouwt de bank erop dat de lening wordt terugbetaald, het onderpand is voor de bank de zekerheid. De keurmeester steekt op een kaasmarkt met een speciaal soort mes in een kaas om daarmee een stuk van de totale kaas, de steekproef, te keuren. Bij de bank en op de kaasmarkt is daarmee sprake van rationeel vertrouwen; vertrouwen gebaseerd op een gedeeld belang. Vooraf worden sancties afgesproken voor het geval afspraken niet worden nagekomen, deze afspraken leiden tot meer zekerheid. Er is daardoor wel sprake van vertrouwen maar niet van blind vertrouwen.

Vertrouwen is een fenomeen dat in feite voor iedereen relevant is, het is sociaal wenselijk en het is een gevoelskwestie. Het is het geloof in mensen dat ze het juiste doen. Maar pas op! ‘Vertrouwen komt te voet en gaat te paard’. Het gaat veel sneller verloren dan dat het wordt opgebouwd’, bijvoorbeeld in het geval van misleiding of miscommunicatie, maakt vertrouwen snel plaats voor wantrouwen en achterdocht.

Quote Om een relatie te starten en in stand te houden, heb je twee personen nodig, om een relatie te verbreken is er slechts één persoon nodig! Vertrouwen is tweerich­tings­ver­keer! Boudewijn Raessens

Daarom is het het beste als vertrouwen niet wordt verstoord. En mocht er toch iets fout gaan? Hoe kun je er dan voor zorgen dat een vertrouwensrelatie wordt hersteld? Allereerst is het van belang dat betrokkenen beseffen en erkennen dat het vertrouwen is geschonden. Daarna is het van belang dat ze verder willen met elkaar. Om een relatie te starten en in stand te houden, heb je twee personen nodig, om een relatie te verbreken is er slechts één persoon nodig! Vertrouwen is tweerichtingsverkeer!

Kenneth Blanchard, oprichter van een internationaal adviesbureau en auteur van het boek Het ABC van vertrouwen, geeft ons vier gemeenschappelijke elementen die bepalen wat het fenomeen vertrouwen is. Blanchard noemt dit het ABCD-trust-model. De vier elementen van vertrouwen zijn:

(A) Ability; dit zijn je capaciteiten en vaardigheden. Kun je datgene doen wat van jou wordt gevraagd? Heb je relevante ervaring? De in het verleden behaalde resultaten zijn hier wel indicatief voor de toekomst.

(B) Believability; dit betreft integer handelen. Doe je ook het juiste als niemand kijkt? Geef je de juiste informatie en vertel je niets over iemand aan anderen wat je ook niet zou vertellen als hij erbij zou zijn?

(C) Connectedness; dit betreft betrokkenheid. Communiceer je open en direct? Vraag je om input, luister je en deel je informatie? Vertrouwen is gebaseerd op het delen van informatie.

(D) Dependability; dit is betrouwbaarheid. Als je iets belooft, kom je dit ook na? Doe dit in goede maar ook in slechte tijden, pak ook je verantwoordelijkheid bij probleemsituaties.

Vertrouwen is fundament in relaties

Het ABCD-model om aan vertrouwen te bouwen, kun je toepassen in zowel privé- als in zakelijke situaties. Vertrouwen is noodzakelijk, het is het fundament in relaties. Vanwege deze noodzaak heeft onze premier niet alleen in de Tweede Kamer maar tegenover het hele Nederlandse volk nog veel te doen om het geschonden vertrouwen te herstellen. Geen woorden maar daden! Vertrouwen komt immers te voet...

Boudewijn Raessens is Associate lector Marketing bij Fontys Hogeschool in Eindhoven