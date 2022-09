Meer koude rillingen van gedreig met kernwapens, dan van hoge gasrekening

Column Overheid verdient grof geld aan een rillende samenle­ving

Hoewel ik van doedelzakken, kerkorgels en psalmen houd, had ik nauwelijks iets gezien van de begrafenisdienst van koningin Elizabeth. Kerkmuziek, maar in feite de hele klassieke muziek, kun je het beste beleven zonder beelden. Klassieke muziek is van zichzelf zó beeldend, dat de gezichten alleen maar afleiden en de klanken vertroebelen.

21 september