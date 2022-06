Meer, meer, meer, groter, groter, groter. Mama! Help!

Column Eigenlijk kun je maar het best alles biologisch eten

Ik heb de knoop doorgehakt en heb me aangemeld voor een wekelijks groente- en fruitpakket van de Antoniushoeve in Aarle-Rixtel. Om de smaak, de prijs en vooral omdat het gegarandeerd biologisch is. De prijs van ruim 230 euro per kwartaal lijkt veel, maar omgerekend is het maar iets duurder dan wanneer je het bij de supermarkt koopt. En dan is het vaak niet biologisch. Ik ga er dus voor.

25 juni