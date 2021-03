Meer mensen in geldnood door corona: schuldhulpverlening moet daarom beter

INGEZONDEN OPINIEHELMOND - De coronacrisis trekt diepe sporen door ons land. Velen van ons maken zich zorgen: over hun eigen gezondheid, over de gezondheid van hun naaste en over beperkingen waarmee we moeten leven. Maar veel mensen maken zich ook zorgen over hun financiën.

Jongeren die niet aan het werk komen, zelfstandigen zonder opdrachten en flexwerkers in de horeca die niet meer worden opgeroepen. Eén op de zes werkenden merkt de crisis ook in zijn of haar portemonnee. Juist daarom is nu extra actie nodig om ervoor te zorgen dat de huidige gezondheidscrisis straks niet ook een schuldencrisis wordt.

Uit cijfers van het Nibud blijkt dat 38% van de Helmondse huishoudens met moeite rondkomt. Zij hebben geen grote buffer achter de hand wanneer de wasmachine of koelkast kapot gaat. En dan begint vaak de financiële ellende. We weten dat veel mensen met geldzorgen wachten met het zoeken van hulp.

Vijf jaar schuld voor hulp wordt gevraagd

Gemiddeld verstrijkt vijf jaar tussen de eerste schuld en het moment waarop iemand zich bij de schuldhulpverlening meldt. In die tijd wordt het ene gat met het andere gevuld en stapelen de schulden zich op, tot gemiddeld een dikke 43.000 euro bij veertien schuldeisers. En dan kost het veel kracht, tijd en verdriet om het leven weer op de rails te krijgen.

Alle reden dus om daar iets aan te doen. Dat begint met praten over schulden en geldproblemen. Want op schulden bestaat helaas nog steeds een maatschappelijk taboe. Mensen met schulden voelen zich vaak schuldig en hun omgeving, die vaak best iets in de gaten heeft, loopt er met een boogje omheen. Omdat ze ook niet weet wat ze moet doen.

Quote Hoe sneller mensen over hun financiële problemen praten, hoe makkelij­ker ze op te lossen zijn met hulp van banken, verzeke­raars en werkgevers en vrienden en familie Elly Blanksma en Arjan Vliegenthart

Laten we de coronacrisis aangrijpen om dat te veranderen. Want juist nu is het duidelijk dat schulden meestal geen ‘eigen schuld’ zijn. En hoe sneller mensen over hun financiële problemen praten, hoe makkelijker ze op te lossen zijn. Banken, verzekeraars en werkgevers, maar ook vrienden en familie kunnen daarin een belangrijke rol spelen.

Het moet makkelijker worden om hulp te vinden. Terecht is er brede steun in de Tweede Kamer om schuldhulpverlening korter te laten duren. Aan de nieuwe regering de opgave om dat in praktijk te brengen.

Als we het traject waar mensen doorheen moeten, verkorten van drie naar anderhalf jaar betekent dat sneller perspectief op een schuldenvrije toekomst. Met alle maatschappelijke winst van dien, want mensen zonder schulden zijn niet alleen gelukkiger, ze gaan minder vaak naar de dokter en zijn productiever op hun werk.

Leren hoe met geld om te gaan

En laten we niet vergeten: jong geleerd is oud gedaan. Niet ieder kind krijgt van huis uit mee hoe je goed met geld om moet gaan. Onderzoek laat zien dat wie op jonge leeftijd al een beetje heeft leren sparen, later minder vaak financiële problemen heeft. Naast financiële opvoeding door ouders zelf, hoort dit onderwerp ook een plek te hebben in het lesmateriaal op scholen. Komende week wordt tijdens de Week van het Geld op basisscholen extra aandacht besteed aan vraagstukken rond geld.

De coronacrisis laat zien hoe financieel kwetsbaar mensen vaak zijn en hoe lastig het is om weer grip te krijgen. Laten we die les nu leren en in actie komen. We doen een beroep op het bedrijfsleven in de Brainportregio om het leven van financieel kwetsbare inwoners duurzaam te verbeteren. Zo zorgen we ervoor dat iedereen financieel gezond uit de crisis kan komen en perspectief krijgt op een leven zonder schulden. Want wie grip heeft op geld, heeft grip op het leven.

Elly Blanksma is burgemeester van Helmond en voorzitter Raad van toezicht Nibud en Arjan Vliegenthart is directeur Nibud