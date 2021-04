Méér sociale huurwoningen; Geef gas bij het bouwen, zeker nadat kabinet verhuurdersheffing afschaft

INGEZONDEN OPINIEEERSEL - Er wordt moord en brand geschreeuwd over de gestegen huizenprijzen. In feite is de stijging begonnen na 2013. Veel woningen die te koop staan, worden nu door kopers fors overboden. Dit is uiteraard een ultiem voorbeeld van marktwerking; vraag en aanbod.

Er zijn nu al 300.000 woningen te weinig en volgens veel politici loopt dat op tot een miljoen woningen. Dus, vinden zij simplistisch, moeten we snel die miljoen huizen bij gaan bouwen.

Dat is veel makkelijker gezegd dan gedaan. Er zijn bijzonder veel knelpunten in de snelle realisatie van die nieuwe woningen. Om er een paar te noemen: gebrek aan bouwgrond, gebrek aan bouwvakkers, stikstofuitstoot en dat het bouwen van huizen ontzettend veel extra CO2-uitstoot met zich meebrengt de komende jaren.

Woningtekort vet probleem

Het woningtekort is dus een vet probleem, waar mensen met lage inkomens en jonge mensen het hardst door getroffen worden. Er zijn voor hen veel te weinig sociale huurwoningen. Bovendien zijn daardoor de huren in de particuliere sector veel te hoog. Daarom moeten ze wel proberen om een huis te kopen.

Hoe is deze situatie ontstaan? In de periode 2002-2014 zat ik zelf in de lokale politiek van Eersel. Het was in die tijd al duidelijk dat er een grote groei van het aantal kleine (eenpersoons)huishoudens aan zou komen. We wisten dus toen al dat we veel woningen moesten bouwen voor kleine huishoudens met een smalle beurs, met name sociale huurwoningen. Maar wat we wisten werd gewoonweg niet gedaan. Dat had een paar redenen.

Op de eerste plaats deed het marktdenken ook zijn intrede bij gemeentes. Aan bouwplannen moest de gemeente geld verdienen. Daarom werd in de meeste bouwplannen het aandeel starterswoningen en sociale huurwoningen zo laag mogelijk gehouden. Ook voor projectontwikkelaars was het helemaal niet lucratief om voor het lage segment te bouwen. Daarnaast was het zo dat woningcorporaties er steeds minder zin in bleken te hebben om sociale huurwoningen te bouwen.

De regering van Rutte II deed daar in 2013 nog een schep bovenop. VVD-minister Blok drukte in dat jaar de verhuurdersheffing erdoor. Eigenaren (doorgaans woningcorporaties) van sociale huurwoningen moesten een extra belasting gaan betalen. Om de kosten van de heffing te dekken mochten de corporaties de huren ruim boven de inflatie verhogen. Aanvullende dekking moesten de corporaties halen uit lagere bedrijfslasten en verkoop van sociale huurwoningen.

Veel negatieve gevolgen

Deze verhuurdersheffing heeft veel negatieve gevolgen gehad. Op de eerste plaats stegen de huren sterk. Nog erger is dat het aantal sociale huurwoningen enorm is afgenomen. Dat de verhuurdersheffing deze rampzalige gevolgen zou hebben, was vanaf het begin bekend. Desondanks eiste Rutte bij het aantreden van zijn derde kabinet dat de verhuurdersheffing overeind zou blijven.

Gelukkig is er nu een meerderheid in de Kamer die de verhuurdersheffing wil afschaffen. Niet dat die alle andere problemen in de bouw zal doen opheffen. Die zijn daarvoor te groot. Wel moeten de gemeentes en de corporaties eerst en vooral beginnen met de bouw van sociale huurwoningen. Daar is de allergrootste behoefte aan. Bovendien zal dat leiden tot minder hoge huren in de vrije sector en minder druk op de markt van koopwoningen in het lagere segment.

Jeanne Versmissen-Adriaans is oud-wethouder en oud-raadslid gemeente Eersel

Bubbel van falende huizenmarkt zal barsten

Door Twan Geenen

Flinke kredieten en lage rente zorgen voor steeds hogere prijzen van huizen waar alleen speculanten van profiteren.

Door de enorme spanning tussen de vraag naar en aanbod van huizen stijgen de prijzen tot astronomische hoogten (ED 10-4). Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de ruime kredietverschaffing en de extreem lage rente.

Dat deze bubbel eens zal barsten moge duidelijk zijn. Op een gegeven moment zal het aantal mensen toenemen dat wel wíl kopen maar het niet kán doordat ze niet meer voldoende kunnen lenen omdat de banken de risico’s te hoog inschatten. Hetzelfde gebeurt als de rente toch stijgt.

Óf de rente snel zal stijgen weet niemand. De verwachting was tot nu toe van niet want hij is al vele jaren gestaag aan het dalen door aan de ene kant toenemende vergrijzing van de bevolking en daardoor meer spaargeld (vooral pensioenfondsen) en aan de andere kant minder vraag naar kapitaal doordat de zware, kapitaalintensieve industrie steeds minder belangrijk wordt in het geheel.

In een normale economie zal bij schaarste aan een goed de prijs ervan stijgen en daardoor het aanbod toenemen. Als gevolg daarvan daalt de prijs weer en komt er een nieuwe (lagere) evenwichtsprijs tot stand. Bij de huizenmarkt werkt dat niet zo en dat komt onder andere doordat de lokale overheden de bouwgronden uitgeven en dat mechanisme is kennelijk niet zo prijsgevoelig.

Sommige mensen stellen nu dat er door woningbezitters door de prijsstijgingen ‘flink vermogen is opgebouwd’. Dat klinkt leuk maar het is helaas grote onzin. Het is niet meer dan gebakken lucht, een soort ‘hyperinflatie’ maar dan alleen voor woningen. In het kader bij genoemd artikel: ‘Winst zit tussen de oren’ legt een woningmarktanalist dat haarscherp uit.

Helaas zijn er veel mensen die aan deze situatie veel geld verdienen over de rug en ten koste van hun medemens. In de eerste plaats zijn dat ‘speculanten’ die over voldoende geld beschikken en kopen om op een later moment tegen een hogere prijs te verkopen. Deze speculanten zullen ook geld verdienen aan een instortende huizenmarkt wanneer de prijzen dramatisch dalen en zijn een symbool van een falende woningmarkt.

Twan Geenen, Nuenen