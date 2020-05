Mees vraagt zich af waar de wederhelft is. Misschien een nieuwe ronde voer halen? Misschien zit-ie in het huisje?

ColumnHij zit er al even. Vanaf zijn vaste plek op het houthokje loert hij onafgebroken naar het gele vogelhuisje aan de achterkant van ons huis. Ook dit jaar weer is er een pimpelmezenstel ingetrokken dat druk is met hun gezinsuitbreiding. Het huisje is onbereikbaar voor de katten. Technisch onbereikbaar.