Mei 1940: Dikke tranen huilde hij bij zijn omgezaagde boompjes in de bloesem

Mijn vaders herinneringen aan die begindagen waren echter niet zo negatief. Hij was elf jaar toen de oorlog begon. Hij woonde in Amersfoort, dat pal tegen de Grebbeberglinie lag. Er is daar zwaar gevochten. De stad moest de eerste oorlogsdagen snel evacueren en dat gebeurde ook. Mijn vader vertrok naar een plek die - oorlog of niet - zo verkeerd niet was. Het gezin werd met andere evacués ondergebracht in een hotel in Bergen aan Zee. Voor hem was dat zowaar een leuke vakantieplek. Hoezo oorlog? Als kind van elf zie je de kansen. Een prachtig strand, de zee en een vrijheid waarvan je niet kunt vermoeden dat het daar snel mee gedaan gaat zijn.