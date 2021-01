Meisje met de parel heeft iets ongrijpbaars

Vermeer is naast Rembrandt en Van Gogh onze meest geliefde schilder. Dat komt door de ongeëvenaarde lichtval, de verstilde eenvoud en het kleine oeuvre, ongeveer veertig schilderijen. In elk museum ter wereld behoort een Vermeer altijd tot de absolute topstukken van de collectie, of je nu in Amsterdam of Londen bent of in het Frick-museum van New York, het mooiste huismuseum dat er bestaat.