Mening | 100-voudige opwaardering elektriciteitsnet is onhaalbaar; uitdaging vooral bij opslag en transport

INGEZONDEN OPINIEVALKENSWAARD - Het probleem met publiek bestuur is dat idealen voorop staan, en dat gezond verstand en realiteit structureel worden gebagatelliseerd. Net als in de elektriciteitsvoorziening.

We hebben een buitengewoon stabiel elektriciteitsnet met een bedrijfszekerheid van wereldklasse. Echter, het is er niet op berekend om op grote schaal elektrische auto’s en warmtepompen te voeden teneinde gas en autobrandstof volledig te vervangen. Om de energiebehoefte, en met name ook de vermogensbehoefte die actueel uit gas en olie wordt verschaft, door elektrische energie te vervangen, betekent minstens een honderdvoudige (piek)belasting van het elektriciteitsnet, met grote variaties in belasting.

Immens toenemende complexiteit

Het mag duidelijk zijn dat het actuele elektriciteitsnet ook na upgrading dit niet gaat trekken; nu niet en ook niet over twintig jaar; en bovendien is die honderdvoudige opwaardering van het elektriciteitsnet door de immens toenemende complexiteit totaal onhaalbaar. De uitdaging van elektrische energie is vooral opslag en transport, slechts één dimensie van de energievoorziening. Hernieuwbare energie (zonnepanelen, wind) is goedbedoeld, maar de zon levert in de winter nagenoeg niets op. Met de wind is het altijd afwachten terwijl er juist in de winter piekbelastingen in energiebehoefte zijn.

Quote Duitsland heeft 600 miljard in zonnepane­len geïnves­teerd maar is in de winter overgele­verd aan ko­len-/gascentra­les

Overigens moet worden overwogen of de vogelsterfte opweegt tegen die ‘schone’ windenergie. In afwezigheid van zon en wind zal die elektrische energie moeten komen uit kern-/kolen-/gascentrales, die dus moeten zijn berekend op het leveren van het volledig benodigde elektrische vermogen. In de zomer staat een groot deel van die centrales stil, omdat de zonnepanelen dan wel energie leveren.

Hernieuwbaar sprookje

Ook economisch en strategisch bezien blijkt het als een kip zonder kop volgen van het hernieuwbare sprookje niet zo heel intelligent. Duitsland heeft pakweg 600 miljard euro in zonnepanelen geïnvesteerd, maar is dus voor het volle vermogen in de winter overgeleverd aan het stoken van kolen-/gascentrales. Terwijl Frankrijk vanwege haar kernenergie geen probleem heeft en de kostprijs van elektra in Frankrijk de helft van die in Duitsland is.

Ook zoiets als biobrandstof is meer dan bedenkelijk. In plaats van een bos of zo wordt zoiets als mais verbouwd, dat met een rendement van pakweg een half procent (u leest het goed) biobrandstof oplevert (een zonnepaneel levert pakweg 10 procent). De actuele visie van het openbaar bestuur op de energietransitie kan desastreuze gevolgen opleveren als dat niet tijdig wordt gecorrigeerd.