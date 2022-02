Mening | Aan koude oorlog waren beide partijen schuldig; Rusland ontwikkelde zich anders dan we graag zagen

INGEZONDEN OPINIEGEMERT - Het verder interessante opinieartikel ‘Rusland heeft geen reden tot dominantie in de wereld’ (ED 1-2) bevat nogal wat merkwaardigheden. Auteur Rob Hameeteman is terecht kritisch op het Westen, maar drijft een beetje door in anti-Amerikaanse opvattingen.

Het klopt dat de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945 in het Westen vooral gezien wordt als een verdienste van de VS (en zijn Westerse bondgenoten) en niet van de Sovjet-Unie. Maar verder stoorde ik me aan wat dubieuze en soms onzinnige zaken. Zo zouden Duitse U-boote in 1941 vlak voor de Amerikaanse kust talloze konvooien met militaire goederen voor Engeland hebben getorpedeerd. Voor zover ik kan nagaan waren dat 39 schepen, en dat was niet in 1941 maar in 1942. Verder gebeurde het torpederen vooral in 1942-1943 en wel voornamelijk in het Oostelijke deel van de Atlantische Oceaan, relatief dicht bij de Ierse, Engelse en Franse kust, en niet vlak voor de Amerikaanse kust.

Door het ingrijpen van de VS werd de Eerste Wereldoorlog tegen Duitsland en zijn bondgenoten gewonnen. De VS werd daarna neutraal en isolationistisch. En in de jaren 1939-1941 bestond onder de Amerikaanse bevolking grote verdeeldheid over het al dan niet opnieuw ingrijpen in Europa. De overgrote meerderheid van de Amerikanen en van het Congress wilde niet weer betrokken raken in een oorlog in Europa. De Amerikaanse president Roosevelt was van mening dat Amerika Engeland moest helpen, maar hij wilde niet betrokken raken in een oorlog. De VS bleven officieel neutraal. Amerika zou Engeland wel massaal tanks, vliegtuigen, wapens, chemicaliën, voedsel en ander materiaal leveren. Het is dus eenzijdig en niet juist om te stellen dat de Amerikaanse overheid pas na de Japanse aanval op Pearl Harbor op 7 december 1941 tot actie over ging.

Beweerd wordt dat de VS in samenwerking met de Engelsen en het restant van het Duitse leger een aanval wilde openen op de Russen, die Berlijn hadden veroverd. Bekend is dat sommige Duitsers in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog in 1945 hoopten om samen met de Engelsen en Amerikanen te gaan vechten tegen de Russen. Maar de auteur bedoelt waarschijnlijk Operation Unthinkable. Geen Amerikaans, maar een geheim Brits plan uit 1945. Amerikaanse leiders en politici vonden dat een waardeloos idee. Bovendien, de VS en Engeland waren nog bezig in Azië met het verslaan van Japan. Daarbij wilde men hulp van Rusland.

Oorsprong van de Koude Oorlog

Wie moderne geschiedenis heeft gestudeerd, heeft zich lang en diepgaand met de oorsprong van de Koude Oorlog bezig moeten houden. Met bronnen uit Oost en West. Die zijn er na de val van de Sovjet-Unie volop. Er zijn verschillende visies op het ontstaan van de Koude Oorlog. Al sinds de jaren 1960 is er een Revisionistische School onder historici: Conclusie: beiden zijn schuldig, en niet alleen de Sovjet-Unie. Dat is ook mijn idee.

Of de Russen na de val van de Sovjet-Unie vele malen toenadering hebben gezocht tot het Westen weet ik niet. Maar dat toenadering gezocht is, met name in de tijd van Gorbatsjov, is wel juist. Hier hebben Europa en de VS heel wat kansen laten liggen om Rusland bij een nieuwe en democratische wereldorde te betrekken. Westerse economische en militaire belangen en kortzichtigheid hebben er ook mijns inziens toe geleid dat Rusland zelf na 1990 een andere ontwikkeling ging doormaken dan wij graag zagen.

Beperkte wederzijdse bewapening

“Niets mocht baten. SALT-verdragen en andere toenaderingen vonden slechts dove oren”, zo beweert het artikel. De ‘andere toenaderingen’ kloppen wel, maar wat de SALT-verdragen er mee te maken hebben? Het SALT-1 verdrag (Strategic Arms Limitation Talks Agreement) werd getekend in mei 1972 en was mijns inziens een groot succes. Dit akkoord tussen Rusland en de VS beperkte de wederzijdse bewapening. Van 1972 tot 1979 werd er onderhandeld tussen de Amerikanen en de Russen over een SALT-2-verdrag. Dat werd uiteindelijk getekend in 1979, maar later in dat jaar pleegde de Sovjet-Unie een invasie in Afghanistan. Het Amerikaanse congres ratificeerde daarop het verdrag niet. Toch hielden beide zijden zich wel aan de afspraken tot 1986.

De auteur stelt verder dat ‘Rusland wordt beticht van een wens tot werelddominantie’. Gelukkig voegt hij er aan toe ‘Met een bevolking van slechts 140 miljoen is dit wel een heel ambitieus plan’. Ik zou er nog aan willen toevoegen dat het Bruto Nationaal Product van Rusland momenteel ongeveer even groot is als dat van de Benelux. Maar ik vraag me wel af: wie beticht Rusland van het streven naar werelddominantie?

Dr. Henk Giebels uit Gemert is historicus