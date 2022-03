Mening | Alleen sterke samenwerking kan hallen voor een distributiecentrum op Eeneind in Nuenen stoppen

In Geldrop-Mierlo kwam direct een protest op gang vanuit de inwoners. Honderden mensen lieten hun bezwaren blijken. Ook in Nuenen was men bezorgd. Eigenlijk was iedereen het wel eens dat het plaatsen van stevige distributieactiviteiten op deze plek een onzalig plan is.

Maar hoe houd je een plan tegen dat helemaal volgens het boekje ontvouwt? Eeneind-West als industrieterrein is een idee uit het verleden van de gemeenten Eindhoven, Nuenen en Geldrop-Mierlo. Het bestemmingsplan van Eeneind-West staat de bouw van distributiedozen in principe toe. Een aanvraag moet dus behandeld worden en kan niet zomaar worden gestopt. De gemeente Nuenen staat op dat punt met de rug tegen de muur.

Knoop die ontrafelt moet worden

De hele situatie is een complexe, gemeentegrens-overschrijdende knoop die ontrafelt moet worden om dit tot een goed einde te brengen. Daarom is het goed dat Pieter van Geel een verkenning heeft uitgevoerd. De resultaten zijn nog niet zoals gewenst en de zorgen zijn groot. Er is dus een krachtige vervolgstap nodig.

Geen enkele gemeente kan dit probleem alleen oplossen. Er is tenslotte een alternatieve plek nodig voor het mega-distributiecentrum. Daarnaast komen er ongetwijfeld kosten bij kijken. Dit zijn allemaal redenen om met elkaar af te spreken dat we dit in samenwerkingsverband verder gaan oppakken. In onze regio is het SGE (Stedelijk Gebied Eindhoven) de aangewezen club om dat te doen. Bij voorkeur in samenwerking met de provincie Noord-Brabant.

Handen ineen geslagen

Vanuit onze positie als volksvertegenwoordigers in de gemeenteraden van Nuenen en Geldrop-Mierlo hebben wij de handen ineen geslagen. Ons signaal naar andere raadsleden en bestuurders is om ook die samenwerking nu nog steviger aan te halen. Op die manier kan de politiek in de regio voor draagvlak zorgen om dit cruciale probleem tot een goed einde te brengen.

Jan Wesenbeek uit Nuenen en Richard van de Burgt uit Geldrop-Mierlo waren beide in de woensdag afgelopen gemeenteraadsperiode fractievoorzitter voor de PvdA in hun gemeente