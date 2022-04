Mening | Andere, goedkopere zorgaanbieder zal voor mij een achteruitgang betekenen

INGEZONDEN OPINIEEINDHOVEN - Eindhoven gaat besparen op zorginstellingen (ED 23-3). Zorginstelling SWZ valt mogelijk buiten de boot omdat deze niet in staat is tegen een lage prijs goeie kwaliteit van zorg te waarborgen.

Eén ding is voor mij als cliënt van de dagbesteding en thuisbegeleiding van SWZ duidelijk. Dankzij de uitstekende zorg van deze instelling heb ik bereikt wat ik nu ben en dat is, dat het heel goed met mij gaat en dat wil ik graag zo houden! Daarom zou ik heel graag willen dat SWZ mijn zorgaanbieder blijft!

Door de jaren heen heb ik zo’n goede vertrouwensband met medewerkers bij SWZ opgebouwd, dat zal bij een nieuwe zorgaanbieder niet zo snel gebeuren. Dit omdat er veel tijd en energie nodig is die er mogelijk straks niet meer is! Bij een nieuwe zorgaanbieder, die tegen een lager tarief zal moeten werken, zullen de groepen groter zijn en door minder personeel gedraaid worden. Daardoor kan er veel minder aandacht per persoon zijn en dat lijkt me niet verstandig.

Quote De wekelijkse deelname aan de Thuisbege­lei­ding is een heel gezonde afwisse­ling, die mij in staat stelt mijn leven in te vullen zoals me goeddunkt

Mijn dagdelen bij SWZ en de Thuisbegeleiding geven houvast en goeie structuur! Ook is de wekelijkse deelname dag bij SWZ en de Thuisbegeleiding een heel gezonde afwisseling, die mij in staat stelt mijn leven in te vullen zoals me goeddunkt en zoals ik dat wil! De contacten die ik met de medewerkers van SWZ heb zijn voor mij heel belangrijk!

Sinds 2006 heb ik slechts één keer een psychische terugval gehad, terwijl ik voordat ik met SWZ in contact kwam dit meerdere keren heb meegemaakt.

Van sommige veranderingen hou ik, maar ik denk dat overgaan naar een andere zorgaanbieder alleen een achteruitgang zal geven en een toch wel behoorlijk gemis! Ik was van plan om nu na de corona uitbreiding van twee dagdelen te vragen waar ik volgens de indicatie recht heb. Nu weet ik heel goed wat in heb en dat is best heel veel!

Hopelijk wil de gemeente Eindhoven dit alles nogmaals overwegen om zo tot een ander weloverwogen besluit te komen.

Els van Loon uit Eindhoven is cliënt van zorginstelling SWZ.