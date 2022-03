Mening | Arts met de rug tegen de muur bij kernoorlog; dreiging met kernwapens door Poetin bij oorlog Oekraïne

Door de nucleaire dreiging van Poetin in de oorlog in Oekraïne, komt de problematiek van de kernwapens weer op de voorpagina’s. De aandacht voor het gevaar van kernwapens is in feite sinds het einde van de Koude Oorlog niet weggeweest, maar het haalde de voorpagina’s niet. Het aantal kernwapens is sindsdien tot 14.000 teruggebracht. 93 procent van die 14.000 kernwapens is in handen van de VS en Rusland. Verontrustend daarentegen is dat het aantal kernwapenstaten is toegenomen van twee naar acht.

Recent verklaarde president Volodimir Zelenski van Oekraïne nog dat ook Oekraïne een kernwapen wil ontwikkelen, de vraag is of die wapens er al niet zijn. Na het uiteenvallen van de Sovjet- Unie kwam een groot deel van het Sovjet-kernwapenarsenaal in Oekraïense handen. In 1996 zijn ze officieel volledig overgedragen aan Rusland, maar vanwege de chaotische toestanden en de vele fouten die daarbij zijn gemaakt, is onduidelijk of er nog kernwapens in Oekraïne aanwezig zijn.

Twaalf Nobelprijswinnaars voor de Vrede

De organisatie NVMP-Artsen voor Vrede heeft met haar internationale zusterorganisatie IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War; Nobelprijs voor de Vrede 1985) sinds begin jaren 80 van de vorige eeuw gewaarschuwd voor het gevaar van kernwapens. De Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, sloot zich hierbij aan. Vorige week hebben twaalf Nobelprijswinnaars voor de Vrede een oproep gedaan aan de strijdende partijen in Oekraïne de gevechten te staken. Het Internationaal Hof van Justitie in Den Haag deed die dag hetzelfde.

Vorige week wezen Russische en Oekraïense artsen in een gezamenlijke verklaring op de humanitaire consequenties van een kernramp. Bij een nucleair conflict zijn de medisch-humanitaire gevolgen niet te overzien. Vrijwel alle militaire conflicten hebben laten zien hoezeer de burgerbevolking doelwit is van militair geweld. Dat zal bij een nucleair conflict niet anders zijn.

Sinds de Koude Oorlog was de filosofie dat het bezit van kernwapens de veiligheid bevorderde, immers het gebruik daarvan zou een wederzijdse gegarandeerde vernietiging betekenen (Mutual Assured Destruction, afgekort MAD), waar geen strijdende partij op zit te wachten. Ondertussen is de ontwikkeling van de kernbewapening doorgegaan en zijn er onder andere mini-nukes ontwikkeld, kleine kernwapens die op het slagveld gebruikt kunnen worden.

Gevaar van inzet mini-nuke

Het gevaar is dat de inzet van zo’n mini-nuke het begin kan zijn van het gebruik van grotere kernwapens. Sinds de dreiging van Poetin om kernwapens in te zetten, is het duidelijk geworden dat de huidige kernbewapening de veiligheid, zoals voorheen werd voorgehouden, niet meer zal kunnen garanderen.

Kernwapens zijn er van diverse explosieve krachten, variërend van een paar kiloton tot een aantal megatonnen, uitgedrukt in explosiekracht van TNT. Een kernbom van 1 megaton heeft dus de explosiekracht van 1 miljoen ton TNT. Om zoveel TNT per spoor te vervoeren, heb je een goederentrein nodig met een lengte van Roosendaal tot Leeuwarden!

Hoe een nucleair conflict eruit zal zien, hangt af van de hoeveelheid ingezette kernwapens. Maar zelfs bij een beperkte kernoorlog zijn de gevolgen niet te overzien. Bij een grondexplosie zal de hitte in het centrum van de explosie alles in minder dan een seconde verdampen. Buiten dit gebied zullen er spontane branden ontstaan, leidend tot een vuurstorm, gevolgd door de schokgolf waartegen geen gebouw bestand is.

De ontstane paddenstoelwolk zal zoveel stof in de atmosfeer brengen dat het zonlicht wordt tegengehouden, met een temperatuurdaling van een paar graden tot gevolg, met dramatische consequenties voor het leefklimaat en oogsten op aarde. Radioactieve stralingsdeeltjes komen met de fall-out omlaag.

De elektromagnetische puls

Bij explosies in de atmosfeer zullen deze effecten minder zijn, maar treedt er een ander fenomeen op de voorgrond: de elektromagnetische puls (EMP). Deze EMP zorgt ervoor dat alle niet door een kooi van Faraday beschermde elektronica niet meer bruikbaar is. Zo zal een explosie 10 kilometer boven Praag van 1 megaton een EMP veroorzaken in het hele gebied tussen Moskou en Madrid.

Bij een volledige kernoorlog ontstaat voor een langere periode een nucleaire winter. Een volledige kernoorlog waarbij raketten over en weer worden afgevuurd, duurt niet langer dan een half uur. Wat rest is duisternis en de stilte, doorbroken door gekerm van de nog levende, hulpeloze slachtoffers. De kans op zo'n kernoorlog is niet nul, reden om er alles aan te doen om dat nimmer te laten gebeuren.

Van enige medische hulp zal nauwelijks tot geen sprake kunnen zijn. Dat is nu juist waar artsenorganisaties al jarenlang voor waarschuwen. Het enige dat helpt is preventie, kortom ‘Kernwapens de wereld uit’. Dat is tot op heden lastig te realiseren ondanks de VN-kernwapenverdragen: het Non-proliferatieverdrag (NPV) en het VN-kernwapenverbod TPNW.

Nederland niet bij ondertekenaars

Het TPNW is overigens door de kernmachten en hun bondgenoten niet ondertekend. Nederland behoort ook niet tot de ondertekenaars en verwijst naar de Navo- verplichtingen. Het Non-proliferatieverdrag kent om de vijf jaar een toetsingsconferentie. Door corona is die het vorig jaar uitgesteld.

Nederland is samen met Polen voorzitter van die komende toetsingsconferentie. Laten we hopen dat de huidige situatie aanleiding zal zijn het Non-proliferatieverdrag in te zetten om daarmee, met deelname van de kernwapenstaten, het VN-kernwapenverbod te versterken. Nederland dient daarbij een prominente rol te spelen.

Wil Verheggen uit Tilburg is voormalig huisarts en bestuurslid van NVMP-Artsen voor vrede