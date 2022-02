Mening | Belastingdienst mag 400 mrd in box 2 niet ongemoeid laten; einde fictieve rendementsheffing

Het gaat om (kleine) spaarders, mensen die als zelfstandige geld gespaard hebben voor hun pensioen of hun huis verkochten om te gaan huren en van hun geld als pensioen te leven, kortom hun appeltjes voor de dorst. Zij worden belast over een spookinkomen, dat ze niet hebben genoten. Dit terwijl een deel van de aandelenbeleggers en vastgoedeigenaren veel meer rendement halen en ontvangen en juist minder belasting in box 3 betalen dan hun werkelijke rendement. Daar zit de discriminatie.

Jaarlijks een hap uit spaargeld

Zie ook de gebruikelijke reflex van de linkse partijen. Zij willen de vermogensongelijkheid aanpakken door als alternatief een progressieve vermogensbelasting in te voeren van 1 % op een vermogen van €100.000 tot €500.000 oplopend tot 5% voor kapitaal boven de €5 miljoen. Maar voor een deel kom je dan weer uit bij de middenklasse die hard werkt en spaart of hard gewerkt heeft en hun geld nodig heeft als pensioen en in de eigen woning woont.

Reflex die ongelijkheid vergroot

Het is een reflex die juist de ongelijkheid in vermogens zal vergroten. Want box 2 is waar het echte serieuze geld, liefst €400 miljard nu veelal weinig belast, zit. Die pakken ze niet aan en nog serieuzer de off shore industrie om belasting te ontgaan, ook niet. Maar dat weet de nieuwe staatssecretaris voor Fiscale Zaken, Marnix van Rij als geen ander. Hij was partner bij Ernst & Young, een van de grote accountantsfirma’s in de wereld, die mede een levenstaak in de wereld hebben in het ontgaan van belastingen.