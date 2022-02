Mening | ‘Boefjes’ in Vaartbroek in de kraag gegrepen; buurthuizen en jongerencentra positieve plekken in álle wijken

INGEZONDEN OPINIEEINDHOVEN - Na een piepklein eigen onderzoekje (lees: Find my iPhone) grepen mijn man en ik twee ‘boefjes’ in Vaartbroek in de kraag die tijdens de gymles telefoon en horloge van onze zoon hadden gestolen.

Het was naast een verhaal vol adrenaline, gillende sirenes, een gescheurde jas, een geschrokken en een onverschillige boef, ook weer een bevestiging van de dunne lijn waar velen van ons over lopen. De haves en de have-nots. Als politieverslaggever leerde ik al dat oordelen makkelijker is van de zijlijn dan wanneer je de context kent. Wie zich verdiept in het leven van de groep die een ander pad kiest dan jijzelf, wordt rijker. Want die anderen verrijken zich misschien niet op de juiste manier, maar als je de kansenongelijkheid meerekent, blijkt de som ineens heel anders.

Meer ophef op straat voorkomen

Boefjes horen misschien volgens velen in de cel, maar deze parkeerden we in afwachting van de politie eerst in het buurthuis om meer ophef op straat te voorkomen. Een goeie symboliek, want buurt- en jongerenhuizen spelen wat mij betreft een cruciale rol in het verhaal van kansengelijkheid. Misschien zijn ze voor een groep jongeren wel de draaideur tussen school en politiebureau. Het is de neutrale plek waar je aan de slag kan met je hobby, talent of passie. Waar je de taal van de gemeenschap leert, in plaats van de taal van straat. Jongerenwerkers staan er voor onvoorwaardelijke steun en je schoolniveau geeft je er geen stigma. Je talenten mogen er groeien, ook als je ouders ze niet zien.

Twee jochies met gestolen spullen op stoeltjes in een zaaltje. Pas 14 en 15, maar koppen kleiner dan onze pubers. Geroutineerde agenten schoten te hulp, ze kennen alle smoezen al. Wij waren ons ondertussen meer dan ooit bewust van de kwetsbaarheid van de situatie. Het overstemde de aanvankelijke boosheid dat de ene jongere iets pakte waar de ander hard voor moet werken. Een telefoon kopen betekent in ons gezin heel wat pizza’s bakken.

Quote

En toch. Onze comfortabele positie werd maar weer eens heel duidelijk. Kijk om je heen in Vaartbroek, loop er het buurthuis binnen. Het verschil in onderhoud en infrastructuur in de verschillende wijken is te groot. Begint kansengelijkheid niet bij het investeren in de wijken die nog niet shinen, maar waar jeugd wel bezig is met bling bling? Verdient Woensel-Noord geen een urban sportpark? Een laagdrempelige freerunhal?

Durven we ook diegenen die fouten maken, niet de juiste vangnetten en kruiwagens hebben of de juiste sturing, de zogenaamde have-nots, toch mee te laten doen met de (onze?) groep van haves. Eerlijke kansen beginnen bij het bieden van dezelfde basisvoorzieningen. Ervoor zorgen dat de leerlingen van de Praktijkschool er net zo goed bij zitten als de leerlingen van het gymnasium.

Skills inzetten voor een eigen bedrijfje

Vanuit zo’n positieve vibe maken we jeugd niet afhankelijk van de bubbel waarin ze opgroeien, maar stellen we de kracht van Brainport voor hen open. Maken we van buurthuizen en jongerencentra in álle wijken positieve plekken, waar je werkt aan nu en straks. Waar straathosselaars leren om hun ondernemende skills in te zetten voor een eigen bedrijfje. Waar je huiswerk kan maken als er thuis geen plek of hulp is en een boterham krijgt als je honger hebt.

Bij een burgerarrest op straat zie je de ene passant filmen (ophef!), de ander (de meesten...) onverschillig toekijken. Een enkeling schiet te hulp, vaak zonder er aandacht voor te vragen. Rechtvaardig, met oog voor de situatie op straat. We hebben in onze geweldige stad zoveel kennis, kunnen zo goed samenwerken. Kom uit je bubbel. Laten we er samen voor zorgen dat de have-nog-nots zo snel mogelijk écht meedoen. Niet voor onszelf, maar voor én met de jongeren.

Fleur Besters uit Eindhoven is ex-politieverslaggever van het ED