Mening | Boerenstand verdient waardering en respect voor de ontwikkeling tot moderne agrarische bedrijven

Column Dat het oorverdo­vend ingewanden-gerammel blijvende schade kan aanrichten, daar zitten ze verder niet mee

Nog niet lang geleden speelde Dropkick Murphys, na de ter ziele gegane Pogues mijn favoriete band, in het Klokgebouw in Eindhoven en meer recent in 013 in Tilburg. Beide keren vroeg mijn neef of ik zin had om mee te gaan.

1 september