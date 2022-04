Mening | Buizenversterker is dure en energievretende elektronica; pick-up brengt spetters, tikken en krassen terug

De laatste 10 jaren zijn sommige muziekliefhebbers terug gegaan naar een hifi-ontwikkelingspunt zoals dat er was vóór 1975. Zijn luisteren hun muziek met versterkers die werken via buizen die een leeftijd in branduren hebben en dus terug gaan naar diens kromme Ia/Vg karakteristieken (van de pentodes). Dit houdt in dat een lagere vervorming van het geluid dan 1% gewoon niet mogelijk is.