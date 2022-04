Mening | Burgerforum in plaats van elke vier jaar kruisje bij een naam; democratisch potentieel van burgers

INGEZONDEN OPINIEGELDROP - De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen was opnieuw dramatisch. Ook in Geldrop-Mierlo, waar de 50% niet werd behaald. Burgemeester Jos van Bree riep meteen op tot een onderzoek.

Een goed onderzoek kan nooit kwaad, maar weten we eigenlijk niet allang waar de lage opkomstcijfers door veroorzaakt worden? Is het niet beter gewoon iets te gaan doen aan de lage betrokkenheid van burgers bij de politiek? De burgers meer te betrekken bij de vraagstukken waar de gemeente mee worstelt? Ja, Geldrop-Mierlo doet wel het een en ander aan burgerparticipatie, maar laat ook nog belangrijke mogelijkheden onbenut. Geef burgers de gelegenheid echt mee te beslissen over belangrijke vragen. Een keer in de vier jaar een kruisje zetten achter een naam, waarna maar afgewacht moet worden wat er nu echt gebeurt met de gegeven stem is een miskenning van het democratisch potentieel van mondige en goed geïnformeerde burgers.

Reacties zijn lauw

Het comité Burgerforum Geldrop-Mierlo heeft tot doel in Geldrop-Mierlo het burgerforum te introduceren, en is met de partijen in onze gemeente daarover in gesprek gegaan. De reacties zijn tot nu toe op zijn best lauw te noemen. Waarom?

Een burgerforum is een vorm van burgerparticipatie waarbij een representatieve, willekeurig gekozen groep burgers, meedenkt, meepraat en uiteindelijk meebeslist over door de gemeenteraad voorgelegde vraagstukken. Een deel van de bevoegdheid om beslissingen te nemen wordt dus gedelegeerd aan burgers. Daar staat wel wat tegenover. Deelnemers aan een burgerforum dienen zich te verdiepen in de materie, tijd te besteden aan voorlichtingsbijeenkomsten en open te staan voor argumenten en discussie.

Quote Dat het voor een gemeente­raad eng is bevoegd­heid te delegeren aan een burgerfo­rum kunnen we ons voorstel­len

Dat het voor een gemeenteraad eng is haar bevoegdheid te delegeren aan een burgerforum kunnen we ons wel voorstellen. Het is wel belangrijk te beseffen dat een burgerforum niet voor alle vraagstukken de beste manier is om burgerparticipatie vorm te geven. Een burgerforum is geen schaduwraad, maar is vooral geschikt voor vraagstukken waar de politiek zogezegd niet goed uitkomt. Of voor vragen die heel dicht bij de burgers staan. Daarvan zijn er overigens genoeg in Geldrop-Mierlo, denk aan grote onderwerpen als de energietransitie of wonen, maar het kan ook gaan om zoiets als het vuurwerkbeleid of de toekomst van Centrum Hofdael.

Partijpolitieke spel

Maar waarom zou een burgerforum het beter kunnen doen dan een gemeenteraad? Daar zijn wel redenen voor te geven. De belangrijkste is dat de deelnemers aan een burgerforum los staan van het partijpolitieke spel dat zoveel besluitvorming in de raad beïnvloedt, bijvoorbeeld doordat in een coalitie partijen moeten geven en nemen en zich aan gemaakte afspraken moeten houden. In een burgerforum wordt een bepaald probleem aangepakt en na afloop gaan de deelnemers weer hun eigen dagelijkse leven in. Het is een wezenlijk kenmerk van een burgerforum dat elk forum opnieuw wordt samengesteld. Deelnemers hoeven geen politiek te spelen: als ik nu wat toegeef, kan ik de volgende keer iets terugkrijgen. Daarom ook worden deelnemers door loting gekozen. Niemand kan zich melden voor een burgerforum, er kunnen geen agenda’s gevolgd worden.

Er zijn genoeg voorbeelden waaruit blijkt dat een burgerforum werkt. Een mooi voorbeeld betreft Ierland, waar een burgerforum een doorbraak realiseerde in het vastgelopen debat over de legalisering van abortus. We roepen de gemeente Geldrop-Mierlo op de mogelijkheid van een burgerforum te omarmen en actief aan de slag gaan met een burgerforum over bijvoorbeeld het vuurwerkbeleid te organiseren. Of over de energietransitie of over het woonbeleid. Of misschien wel over de vraag hoe de betrokkenheid van burgers bij de gemeente te vergroten. Dat bespaart de gemeente ook nog eens een hoop geld aan een onderzoek.

Renny de Bruyn, Paul Couturier, Hans Ouwersloot zijn initiatiefnemers Comité Burgerforum Geldrop-Mierlo.