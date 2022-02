Mening | Conflict met Oekraïne; Rusland heeft geen reden tot dominantie in de wereld

Maar wie krijgen in het Westen standaard de credits, de eer, voor het beëindigen van deze gruwelijke tijden? De Amerikanen. Het volk dat weigerde in te grijpen, toen talloze konvooien met wapens en hulpgoederen vanuit de VS en onderweg naar Engeland werden getorpedeerd door Duitse U-boten. Terwijl dit alles vlak voor de Amerikaanse kust gebeurde.

Japanse bommen op Hawaï

Pas toen de Japanse bommen vielen op Hawaï in december 1941 besloot de Amerikaanse overheid tot actie over te gaan, anderhalf jaar later. Uit later, na de oorlog bekend geworden documenten, bleek dat de VS zelfs in samenwerking met de Engelsen en het restant van het Duitse leger een aanval wilde openen op de Russen, die Berlijn hadden veroverd. Want het communistisch gevaar moest hoe dan ook gestopt worden. Dit laatste is belangrijk, want deze houding leidde tot de vorming van de NAVO en de uiteindelijke koude oorlog.