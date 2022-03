Mening | De gemeente staat voor de keuze in Casteren voor huizen of vleermuizen

INGEZONDEN OPINIECASTEREN - Onder de titel ‘Huizen of vleermuizen’ over de zware vertraging van een zeer groen opgezet en kleinschalig CPO-bouwproject in het dorpje Casteren, schuilt een groter probleem: de organisatorische inrichting van ons bestuur.

Elk deelaspect wordt ‘gediend’ door een gespecialiseerde afdeling of dienst. Verkokering. Deze afdelingen werken naast elkaar, maar ook langs elkaar heen. Voorbeeld: een Omgevingsdienst, formeel gericht op een veilige en gezonde leefomgeving. Maar in de praktijk (ook) een organisatie die extreem formalistisch werkt, niet naar de geest van de wet, maar op zoek naar de kleinste letter. Fijnslijperij.

Wat erin resulteert dat een onbewezen aanname over de aanwezigheid van enkele vleermuizen in verpauperde slooppanden gezien wordt als een feit. Het tegenbewijs daarvan zou geleverd moeten worden door starters en senioren, die samen willen bouwen. En zo’n bewijs van het tegendeel is volgens deskundigen in de praktijk helemaal niet te leveren. “Dus” mag er voorlopig niet gebouwd worden.

De onmacht van bestuurders

Daarnaast is het probleem de onmacht van bestuurders om over alle diensten en afdelingen heen, nog een integrale afweging te maken. Wat het zwaarst is, moet dan het zwaarst wegen. Voorbeeld: een provinciale bestuurder die voor de bühne roept dat er meer gebouwd moet worden, maar niet ingrijpt als dit verhinderd wordt door éénzijdig fanatisme zoals hierboven bedoeld wordt. Of een andere provinciale bestuurder die informeel te kennen geeft, dat er eigenlijk toch wel een onbegrijpelijk standpunt is ingenomen door de Omgevingsdienst. Maar die dit standpunt niet teniet doet. Zich beroepend op de zelfstandigheid van dit op afstand gezette bestuursorgaan? Terwijl in de visie van de Omgevingsdienst staat: ‘Gemeenten en de provincie voelen zich als eigenaar en als opdrachtgever betrokken’... “Dus” mag er voorlopig niet gebouwd worden.

Voor gewone burgers onbegrijpelijke situaties

Zo ontstaan er voor gewone burgers onbegrijpelijke situaties. In dit geval voor kwetsbare groepen op de woningmarkt: starters en senioren. Door de manier waarop we bestuurlijk georganiseerd zijn. En vanwege de angst van bestuurders, om vanuit een deelbelang (te ver) ambtelijk voorgekookte beslissingen alsnog te “overrulen” als dit in de afweging van alle belangen tot een onredelijke uitkomst leidt. Bang om de gevoelige “interne” organisatorische orde te verstoren. En bang voor negatieve publiciteit.

Deze problematiek kan op twee manieren doorbroken worden. Één: het bestel hervormen en de verkokering organisatorisch doorbreken. Twee: door moedige bestuurders. Een combinatie van beide zal het best en het snelst werken!