Mening | De Genneper Watermolen is van grote cultuurhistorische waarde als ons levend erfgoed

Column De vriend datet nog, terwijl ik allang alle hoop heb laten varen

Of hij toevallig nog gejodeld had in de vallei? Mijn beste vriend keek me niet-begrijpend aan. Ik legde hem minstens zo beschaafd uit wat het betekende, een filmcitaat trouwens van Jack Nicholson. De vriend datet nog, terwijl ik allang alle hoop heb laten varen. Op basis van zijn wederwaardigheden zie ik ook geen reden dat te veranderen.

14 september