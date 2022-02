Mening | De geologie achter de plannen met De Peel in Deurne

INGEZONDEN OPINIEDEURNE - De afgelopen weken was er veel debat over de werkzaamheden in De Deurnese Peel. Onvoldoende kwam aan de orde wat de achtergronden en de bedoelingen zijn van de werkzaamheden die worden uitgevoerd.

Ook ik vind het net als ruim 1200 ondertekenaars geen verheffend beeld dat zich momenteel in en aan de westkant van de Verheven Peel (Deurnese Peel/Mariapeel e.o.) afspeelt. Met al graafmachines, rijplaten en af en aan rijdende vrachtwagens. Toch heb ik met overtuiging mijn handtekening niét gezet. Want laten we eens kijken naar wat er precies aan de hand is, uitgaande van de geologische situatie ter plekke.

Het Peelmoeras bevindt zich in een hoger deel van het landschap. Dat wordt veroorzaakt door het toevallig samengaan van een aantal geologische kenmerken. De belangrijkste is de voor water ondoorlatende Peelrandbreuk aan de westzijde van de Verheven Peel in combinatie met twee loodrecht op elkaar staande waterscheiding aan oost- en zuidkant en een honderden meters dikke vrijwel ondoorlatende laag (de Formatie van Breda) op slechts enkele tientallen meters diepte. Samen vormen deze kenmerken een soort ingegraven badkuip in een hoger deel van het landschap, waaruit het water moeilijk kan wegstromen, een ideale situatie voor het ontstaan van hoogveen. Een dergelijke samenhang van geologische kenmerken heb ik elders in de wereld nergens kunnen ontdekken.

‘Badkuip’ met wat mankementen

Het probleem is nu dat die ‘badkuip’ wat mankementen vertoont. Het belangrijkste is dat ter plekke van het Leegveld door het riviertje de Soeloop, dat eens een machtige stroom was, een gat is uitgeschuurd in de ondoorlatende Peelrandbreuk. Hierdoor sijpelt het water uit de Peel weg met als gevolg dat er geen stabiele, hoge waterstand meer is, die noodzakelijk is voor veenvorming. Zonder in al teveel details te treden is het de bedoeling van de werkzaamheden in het Leegveld (en het aangrenzende deel van de Peel) om te zorgen voor een tegendruk voor deze wegsijpeling, zodat het water in de Peel langer en beter wordt vastgehouden. Na beëindiging van de werkzaamheden zal hier vrij snel nieuwe natuur (maar geen hoogveennatuur) ontstaan.

Het hoogveen kan zich daardoor weer beter gaan uitbreiden. Dat de diktegroei daarvan slechts één mm per jaar is, is niet erg. In horizontale richting gaat dat heel veel sneller en is plaatselijk ook al flink aan de gang. Hoe dik de veenlaag is onder het tapijt van vooral veenmos, maar ook o.a. zonnedauw, eenarig wollegras en veenbes, is visueel gezien niet van belang, want dat zie je aan de oppervlakte toch niet.

We zouden ook kunnen besluiten om dit alles niet te doen en de natuur zijn gang te laten gaan. Maar dan verdroogt het veen, verdwijnt door oxidatie en ontwikkelt zich vooral bos. Daar is overigens niks mis mee, maar je krijgt dan wel een landschap van dertien in een dozijn, dat je overal kunt krijgen en geen uniek hoogveenmoeras, waar de Peel zijn bijzondere identiteit aan ontleent.

Door de zure appel heen

En daarom hebben wij als Nederlandse gemeenschap besloten om te streven naar hoogveenherstel in de Peel, een streven waar ik me graag bij aansluit. Maar om dit allemaal te bewerkstelligen moeten we eerst door de zure appel heen van de huidige chaotische situatie. Vergelijk het met een huis dat je wilt renoveren. Eerst moet je alles afbreken en is het een puinhoop. Maar het uiteindelijk resultaat mag er zijn.

Piet Blankers uit Meijel is geoloog en oprichter van natuurorganisatie VEEN die landbouwgronden opkoopt grenzend aan de Deurnese en Mariapeel.