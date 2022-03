Mening | De pandemie heeft relevantie sport nog eens onderstreept; Helmondse Sport moet promoveren

Als je naar de cijfers van het Helmonds sport- en beweeglandschap kijkt, word je niet blij. Je ziet al snel dat er nog een wereld te winnen valt. Zo sport 73% van de jeugd tussen twaalf en achttien jaar minder dan één uur per week. Vooral de bewegingsgezindheid onder kwetsbare groepen blijft achter bij de rest van Nederland. Behoorlijke gezondheidsachterstanden zijn het gevolg. In sommige wijken in Helmond leven de inwoners tot 19 jaar minder in goed ervaren gezondheid. En dat terwijl kinderen in deze wijken al minder sociaaleconomische en maatschappelijke kansen hebben. Het maakt hun kans op een mooie toekomst er niet beter op. En de kloof wordt groter. Tenzij we nu iets doen.

Vrees om te betuttelen

Uit vrees om te betuttelen laat de overheid sporten en bewegen aan het individu over. De gemeente zou hierin een regierol moeten nemen. Lichamelijke inactiviteit heeft enorme gevolgen voor de volksgezondheid en dus ook voor de zorg. Elke euro die in sport wordt geïnvesteerd, levert op termijn een besparing tussen de € 2,50 en € 4,- op.

In de onlangs unaniem aangenomen Sport- en beweegnota Helmond ontbreekt de urgentie voor dit onderwerp. Er zijn geen lange termijn doelstellingen, zoals in andere steden, en het beschikbare budget is erg beperkt. Volgens een quasi-grappig vooroordeel is Helmond de sportiefste stad van Nederland (ik ga niet nog eens uitleggen waarom). Maar daar is op bestuurlijk niveau weinig van te merken. De gemeente Helmond laat een groot deel van de bewoners maar zitten, letterlijk.

Quote Het aanleggen van beweegtui­nen, aannemen van vakdocen­ten sport en de Sportcam­pus zijn goede ontwikke­lin­gen

Gelukkig zijn er in Helmond al vele vrijwilligers en organisaties, zoals sportaanbieders en Jibb+, die het initiatief pakken en goed werk doen. En er zijn mooie burgerinitiatieven. Ook het aanleggen van beweegtuinen, het aannemen van vakdocenten sport en de Sportcampus zijn goede ontwikkelingen. En ja, deze worden in meer of mindere mate ondersteund met overheidsfinanciën. Maar de echte gemeentelijke aanvoerdersrol ontbreekt. Laten we tot een overkoepelend deltaplan komen hoe we dit voor Helmond structureel gaan aanpakken. Om zo écht de gezondste stad van Nederland te worden. Sport en beweging verdient geen rol op de reservebank. Het is van levensbelang.

Waar te starten? Laten we beginnen met het organiseren van pilots om op termijn sport, bewegen en gezondheid een integraal onderdeel te laten zijn van onderwijsprogramma’s in Helmond. Dat is lastig en er zijn veel hobbels te overwinnen, maar in andere steden lukt dit ook. Als het ergens ander kan, kunnen we het in Helmond ook.

Elke dertig minuten drie minuten bewegen

Goede voorbeelden zijn er volop. Erik Scherder, de bekende hoogleraar klinische neuropsychologie aan de VU in Amsterdam, is ook een promotor van een gezonde leefstijl. Hij geeft als eenvoudige start aan om kinderen na elke dertig minuten les drie minuten te laten bewegen. Dat is al een mooi begin.

Een ander sterk voorbeeld is een initiatief als de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Daar sporten of bewegen de kinderen elke dag een uur, lunchen ze gezamenlijk gezond en krijgen ze les over gezondheid, voedsel en cultuur. Universiteit Maastricht monitort dit initiatief en de resultaten zijn erg goed: betere motorische vaardigheden, lagere BMI’s en meer zelfvertrouwen. Ook het pestgedrag neemt af. Deze scholen zijn erg populair bij de leerlingen en ouders.

Helmond, de tijd van het passief toekijken is voorbij. Nu is het moment om sport en beweging de aandacht te geven die het verdient. Hoe eerder, hoe beter. Het is tijd voor actie.

En natuurlijk mag ook Helmond Sport promoveren, mocht je dat in de titel van het artikel gelezen hebben. Alleen is dat géén primaire levensbehoefte.

Gijs de Ruijter uit Helmond is ex-manager van Helmond Sport en onder andere lid van de commissie Sportakkoord Helmond