Mening | Dienstplicht nodig bij herstel van personeel in krijgsmacht; strijd om prioriteiten en belangen bij opbouw

Column Het zwaar gesubsidi­eer­de luilekker­land van de moderne kunst

Designgoeroe Li Ping-Ping, niet te verwarren met Xi Jinping, deed haar achternaam weer alle eer aan. De dumpdiva beurde dik zes ton van het Van Abbe en de gemeente Eindhoven voor windhandel die ze in de loop der jaren voor nop vergaard had van haar protegés, want zo ging het in het door de overheid zwaar gesubsidieerde luilekkerland van de moderne kunst.

9 december