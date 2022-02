Mening | Dieven van 4,2 miljard aan bitcoins opgepakt door FBI; blockchain geen vrijhaven voor criminelen

Een groot deel van deze bitcoins werd teruggevonden door gespecialiseerde agenten van de FBI. De dieven zien in de VS een gevangenisstraf tegemoet van 25 jaar. Blockchain is de technologie die cryptovaluta mogelijk maakt en ligt aan de basis van web 3.0. Maar wat is web 3.0 en wat is blockchain nu eigenlijk?

Om web 3.0 te begrijpen kunnen we het best eerst kijken naar web 1.0 en web 2.0. Web 1.0 verwijst naar de periode van 1995 tot ongeveer 2004, de periode van de statische internetpagina’s. Als bezoeker van een site kon je een site alleen lezen, communicatie bestond uit eenrichtingsverkeer, interactie was niet mogelijk. Jeff Bezos, oprichter van Amazon, was een van de eerste die de commerciële mogelijkheden van internet of web 1.0 snel doorzag.

Content mede vormgeven bij blogs, Wikipedia en Youtube

Met web 2.0 veranderde het web, in de periode vanaf 2004, in een communicatiemiddel. Web 2.0 is internet waarin je als gebruiker de content mede kunt vormgeven, zoals bij blogs, Wikipedia en Youtube. Web 2.0 wordt gebruikt als middel om producten te kopen en te verkopen, bijvoorbeeld via een webshop of Marktplaats. Bedrijven zoals Facebook en Google benutten al snel de mogelijkheden van Web 2.0 en verdienden veel geld door advertenties te verkopen gebruikmakend van gebruikersdata. Momenteel staan we aan het begin van web 3.0; een derde fase in de ontwikkeling van internet, waarin blockchaintechnologie onder ‘de motorkap’ zit.

In het kort uitgelegd is blockchaintechnologie de technologie waarin alle transacties binnen een netwerk van gebruikers worden vastgelegd; de transacties worden opgeslagen in blokken en zijn controleerbaar voor iedere gebruiker. Ook een concertkaartje kan worden opgeslagen met een unieke code op de blockchain. Door deze unieke code en de controlemogelijkheden in het netwerk is fraude, door bijvoorbeeld het concertkaartje een tweede keer te verkopen, niet mogelijk.

Quote Je hebt met zonnepane­len energie opgewekt en verkoopt deze aan een ander via een meter die gebruik maakt van blockchain

Een bijzondere toepassing, gebruikmakend van blockchaintechnologie, is de Non-Fungibel Token (NFT). Een NFT is een digitaal eigendomsbewijs van een computerbestand. De (virtuele) modewereld en de game-industrie maken dankbaar gebruik van deze toepassing. Een andere beloftevolle toepassing is decentrale energiehandel; je hebt als particulier via zonnepanelen energie opgewekt en verkoopt deze energie aan een andere particulier via een meter die gebruik maakt van de blockchain. Verkopers en kopers kunnen zo aan elkaar worden gekoppeld. Door ‘slimme contracten’ vindt na levering de betaling plaats en dit alles wordt vastgelegd in de blockchain.

Web 3.0 is gebaseerd op een decentrale toepassing van internet; muziek, digitale kunst en digitaal geld kan worden opgeslagen in een ‘digitale kluis’. Decentraal omdat je data niet wordt opgeslagen bij centrale organisaties. Grote technologiebedrijven zijn nu op zoek naar manieren om ‘relevant’ te blijven, lees: geld te verdienen, door te investeren in de metaverse. De metaverse is een driedimensionale online omgeving waarin je kunt lopen, vergaderen, werken, shoppen of een concert bezoeken, maar dan in een soort geavanceerde videogame. De metaverse is een toekomstperspectief waar veel bedrijven in willen participeren.

Varianten van internet

Hoe (blockchain)technologie zich ontwikkelt, weten we niet! Volgens de Amerikaanse futurist Amara overschatten we op korte termijn veelal de impact van nieuwe technologische mogelijkheden en onderschatten we deze op de lange termijn! Of web 3.0 een dwaasheid is? Niet alles verandert meteen en wellicht zullen varianten van internet naast elkaar gaan bestaan, net zoals je de ene keer een papieren boek leest en de andere keer een digitaal boek. Bedrijven zijn nog ‘zoekende’ naar toepassingen met impact.

Maar ook in tijden van web 3.0 kunnen dieven van cryptomunten worden opgepakt om uiteindelijk in een gewone fysieke cel te belanden. Een geruststellende gedachte.

Boudewijn Raessens is Associate lector Marketing bij Fontys Hogescholen in Eindhoven en onderzoekt de mogelijkheden en impact van blockchaintechnologie.