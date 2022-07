Mening | Dijsselbloem niet bang om vijanden te maken; te weinig vrienden voor het IMF, niet voor Eindhoven

Column Ach, dat arme lokale CDA; volledig klem tussen boze boeren en Wopke Hoekstra

Nou nou, poeh poeh, de CDA-afdelingen in Zuidoost-Brabant zijn boos. Op minister Christianne van der Wal (VVD) met haar vermaledijde stikstofplannen. Dus dienden CDA’ers in een aantal gemeentes in de regio moties in waarmee ze hun gemeentebesturen op pad sturen om de boeren te helpen. Nou ja, min of meer dan.

16 juli