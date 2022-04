Mening | Door oorlog kan sterkte van Brabant omslaan in zwakte; gevolgen van de geopolitieke ontwikkelingen

Brabant kent een florerende hightech industrie, een innovatieve maar onder druk staande landbouwsector en is een belangrijke logistieke hotspot. Deze en andere sectoren zijn sterk verbonden met internationale bedrijven die onderdelen maken en waar ze producten en diensten aan leveren. Die internationale verbondenheid kenmerkt ook de Brabantse kennisinstellingen. Dat maakt Brabant sterk en internationaal concurrerend.

Maar het maakt ons ook kwetsbaar. Rusland bepaalt een belangrijk deel van onze energievoorziening. China, de EU en de VS zijn verwikkeld in conflicten over handel en technologie. De Chinezen investeren in een nieuwe zijderoute. De VS willen dat de EU Chinese technologie weert en dat ASML geen geavanceerde machines levert aan China.

De wereld van de Brabanders verandert, maar hoe? En kunnen Brabanders dat zelf vormgeven? In een essay geschreven voor BrabantKennis duidt geopolitiek expert David Criekemans de betekenis van de geopolitieke ontwikkelingen voor Brabant. Op basis hiervan doen we drie suggesties voor Brabant om zich te verhouden tot een wereld waarin de verhoudingen verschuiven.

Quote De geopolitie­ke panelen schuiven en dat gaat deels specifieke gevolgen hebben voor Brabant

Ten eerste is er bewustwording nodig van de plaats en tijd waar we ons momenteel in begeven. De geopolitieke panelen schuiven en dat gaat gevolgen hebben voor Brabant. Die zijn deels hetzelfde als voor de rest van Nederland en Europa, zoals te zien is in hogere prijzen voor olie en gas en breder voor grondstoffen. En deels specifiek voor Brabant, bijvoorbeeld waar het effect heeft op landbouw, logistiek en hightech.

Ten tweede lijkt een actieve diversificatiepolitiek gewenst om toekomstige schokken beter te kunnen opvangen. Brabant heeft bij uitstek geprofiteerd van de wereld van gisteren en vandaag met zijn verwevenheid met internationale handels- en productieketens en ongebreidelde vrijhandel. Het maakt ons echter ook kwetsbaar wanneer die wereld verandert. Een sterkte kan omslaan in een zwakte.

Wat Brabanders belangrijk vinden

Tot slot wijzen we erop dat internationale geopolitiek in nauwe relatie staat tot onze eigen waarden. Een scherp beeld van wat Brabanders zelf belangrijk vinden is cruciaal in onze relaties met anderen. Hoeveel (financiële) pijn zijn we bereid te accepteren om onze waarden in handel en relaties hoog te houden? En hebben we scherp welke waarden we als Brabanders eigenlijk delen en belangrijk vinden? Dat zijn dilemma’s die we niet langer kunnen negeren.

Dit lijken misschien zaken die Brabant te boven gaan. Maar het gaat ook hier om de concrete vraag of we willen dat Xi, Poetin en Biden bepalen op welke temperatuur we de verwarming zetten. En als we dat niet willen, kunnen we dat dan veranderen? Oftewel, hoe beïnvloeden de geopolitieke ontwikkelingen de energietransitie in Brabant? Over deze en andere geopolitieke vragen moeten we het hebben met elkaar, niet alleen in Den Haag of Brussel, maar in Brabant. Want geopolitiek begint bij ons thuis.

David Criekemans doceert internationale politiek aan de Universiteit van Antwerpen en de KU Leuven en Jos van den Broek is directeur van BrabantKennis.

Kenniscafé over geopolitiek en energietransitie in Brabant BrabantKennis houdt donderdag 21 april in het Noordbrabants Museum een kenniscafé over geopolitiek en de energietransitie in Brabant. David Criekemans licht daar zijn essay toe. Daarna gaat hij onder leiding van Roos Abelman in gesprek met gedeputeerde Anne-Marie Spierings en Richard van de Sanden, wetenschappelijk directeur van het Eindhoven Institute for Renewable Energy Systems (EIRES). Ook is er ruime gelegenheid voor vragen en discussie met het publiek. Info en aanmelden: www.brabantkennis.nl/geopolitiek.