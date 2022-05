Mening | Een energiewal langs de A67 in Eersel is te duur en onrendabel

De huidige geluidsbelasting door de A67 in de dorpen van Eersel langs de snelweg valt ruim binnen de wettelijk gestelde normen. Rijkswaterstaat wil dan ook niet meebetalen aan de nieuwe energieopwekkende geluidsmuur. Daar zijn ze van mening dat er geen sprake meer is van geluidsoverschrijding nu er op de A67 stil asfalt is aangelegd.

Qua energieopwekking zet de geluidswal geen zoden aan de dijk. Om 10% van de gewenste energieopwekking van de gemeente Eersel te behalen zou er ongeveer 110km geluidsmuur met zonnepanelen aangelegd moeten worden. De investering zou minimaal 10 miljoen euro kosten. Ondanks deze eerste, teleurstellende resultaten werden er tienduizenden euro’s geïnvesteerd in een vervolgstudie. Deze studie bevat geen enkel nieuw inzicht en schetst zelfs nog een donkerder plaatje dan de eerste studie.

Zonnepark nabij Wintelre en langs de A67

De totale elektriciteits-opwek-opgave van de gemeente Eersel bedraagt 55.000 MWh. De gemeenteraad heeft voor de duurzame opwekking hiervan twee locaties aangewezen: zonnepark nabij Wintelre en langs de A67. De bedoeling was dat de energieopwekkende geluidsmuur een groot gedeelte van de energieopgave van onze gemeente voor zijn rekening zou nemen. De eerste onderzoeken waren al niet hoopvol, maar uit het definitieve rapport naar de energie opwekkende mogelijkheden van de voorziening blijkt nog maar eens dat de wal nog geen 1,1% van de totale gemeentelijk opgave zal kunnen leveren.

De overige doelstelling zal dus behaald moeten worden door het zonnepark nabij Wintelre. Iets wat al bekend was bij het college van de gemeente Eersel voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar nog niet bekend is gemaakt tot op heden. Daarnaast blijkt uit het plan dat de energieopwekkende wal nagenoeg geen energie oplevert en daarom ook niet als energie-terug-verdien-object rendabel is. De totale wal zal tussen de 11,2 en 15,5 miljoen euro gaan kosten, welke dus volledig voor rekening van de gemeente zal komen, omdat het Rijk en investeerders niet mee zullen betalen.

Voor het gemeentelijk investeringsbedrag kunnen ook andere duurzaamheidsprojecten worden ontwikkeld. In het klimaatakkoord is afgesproken dat zon op dak prioriteit heeft. Het heeft zelfs voorrang op het plaatsen van zonnepanelen langs infrastructurele werken. Voor dit bedrag kunnen ook op 40% van de woningen in onze gemeente zonnepanelen worden gelegd, op kosten van de gemeente. Een andere optie is het omvormen van ongeveer de helft van de woningen in Steensel tot nul-op-de-meter woning, op kosten van de gemeente. Of het tot 50% co-financieren van deze omvorming voor elke Steenselse woning.

Andere uitdagingen waarin geld geïnvesteerd kan worden

De gemeente Eersel heeft ook nog andere uitdagingen waar dit geld in geïnvesteerd kan worden. Het geld kan immers maar één keer worden uitgegeven. Zo zijn een aantal basisscholen in onze gemeente te klein geworden voor het aantal leerlingen. Zoals in Knegsel. Ook is het zwembad verouderd en niet duurzaam. De grote vraag die gesteld moet worden: Is de energieopwekkende geluidsmuur echt het geld waard voor de inwoners van Eersel of is het enkel een prestigeproject geworden van het college?

Sophie Tinnemans is raadslid voor CDA Eersel.